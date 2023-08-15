15 августа 2023

Губернатор Текслер встретился с челябинскими медиками в Волновахе. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил Челябинскую областную больницу. Челябинск, текслер алексей
Губернатор поблагодарил бригаду медиков за работу в сложных условиях Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в Волновахе (ДНР) встретился с бригадой челябинских медиков, которые уже больше двух недель работают на территории района. Глава региона поблагодарил врачей.

«Это трудная миссия. Сложные условия работы, риск. Больше двух тысяч осмотренных пациентов, сотни исследований. Но люди очень благодарны, ведь многим помощь пришла очень вовремя. Горжусь нашими медиками! Это не первая и не последняя командировка специалистов региона на Донбасс», — сообщил Текслер в своем telegram-канале.

Губернатор отметил, что на данный момент бригада из 12 медиков проводит диспансеризацию местных жителей. Челябинские медики приезжают к жителям из самых отдаленных и небольших населенных пунктов, где необходима качественная медицинская помощь.

Бригада из 12 медиков проводит диспансеризацию местных жителей
Бригада из 12 медиков проводит диспансеризацию местных жителей
Фото:

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в Волновахе (ДНР) встретился с бригадой челябинских медиков, которые уже больше двух недель работают на территории района. Глава региона поблагодарил врачей. «Это трудная миссия. Сложные условия работы, риск. Больше двух тысяч осмотренных пациентов, сотни исследований. Но люди очень благодарны, ведь многим помощь пришла очень вовремя. Горжусь нашими медиками! Это не первая и не последняя командировка специалистов региона на Донбасс», — сообщил Текслер в своем telegram-канале. Губернатор отметил, что на данный момент бригада из 12 медиков проводит диспансеризацию местных жителей. Челябинские медики приезжают к жителям из самых отдаленных и небольших населенных пунктов, где необходима качественная медицинская помощь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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