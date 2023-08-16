Текслер в Москве рассказал об обновлении общественного транспорта в регионе. Видео

16 августа 2023 в 18:01 Размер текста - 17 +

Текслер побывал на заседании президиума Госсовета, где обсуждалось развитие общественного транспорта в России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Алексей Текслер 16 августа заявил, что обновление парка автобусов, троллейбусов и трамваев во многих муниципалитетах региона будет завершено в 2024 году. Это было озвучено по итогам заседания президиума Госсовета, где обсуждалось развитие общественного транспорта в России. «В Челябинске начнут появляться новые маршруты, поэтому в Челябинске обновление парка автобусов, троллейбусов и трамваев мы завершим в 2024 году, как и обещал. Также с этого года мы работаем над обновлением автобусного транспорта Магнитогорска. Помимо этого, мы в течении нескольких лет мы реализуем масштабную работу по обновлению общественного транспорта Копейска, Миасса, Златоуста, и эту работу мы завершим в следующем году», рассказал Текслер. Также глава региона отметил, на данный момент правительством Челябинской области благодаря специальным казначейским кредитам (СКК) приобретается транспорт для 20 муниципалитетов региона в количестве 121 единицы. Задачу по обновлению общественного транспорта планируется решать ежегодно, при этом максимальное количество маршрутов будут переводить на регулируемый тариф.

Губернатор Алексей Текслер 16 августа заявил, что обновление парка автобусов, троллейбусов и трамваев во многих муниципалитетах региона будет завершено в 2024 году. Это было озвучено по итогам заседания президиума Госсовета, где обсуждалось развитие общественного транспорта в России. «В Челябинске начнут появляться новые маршруты, поэтому в Челябинске обновление парка автобусов, троллейбусов и трамваев мы завершим в 2024 году, как и обещал. Также с этого года мы работаем над обновлением автобусного транспорта Магнитогорска. Помимо этого, мы в течении нескольких лет мы реализуем масштабную работу по обновлению общественного транспорта Копейска, Миасса, Златоуста, и эту работу мы завершим в следующем году», рассказал Текслер. Также глава региона отметил, на данный момент правительством Челябинской области благодаря специальным казначейским кредитам (СКК) приобретается транспорт для 20 муниципалитетов региона в количестве 121 единицы. Задачу по обновлению общественного транспорта планируется решать ежегодно, при этом максимальное количество маршрутов будут переводить на регулируемый тариф.