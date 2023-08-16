Текслер в Москве рассказал об обновлении общественного транспорта в регионе. Видео

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Поездка полномочного представителя Президента Российской Федерации в УрФО Владимира Якушева и губернатора Алексея Текслера. Карабаш, текслер алексей
Текслер побывал на заседании президиума Госсовета, где обсуждалось развитие общественного транспорта в России Фото:

Губернатор Алексей Текслер 16 августа заявил, что обновление парка автобусов, троллейбусов и трамваев во многих муниципалитетах региона будет завершено в 2024 году. Это было озвучено по итогам заседания президиума Госсовета, где обсуждалось развитие общественного транспорта в России.

«В Челябинске начнут появляться новые маршруты, поэтому в Челябинске обновление парка автобусов, троллейбусов и трамваев мы завершим в 2024 году, как и обещал. Также с этого года мы работаем над обновлением автобусного транспорта Магнитогорска. Помимо этого, мы в течении нескольких лет мы реализуем масштабную работу по обновлению общественного транспорта Копейска, Миасса, Златоуста, и эту работу мы завершим в следующем году», рассказал Текслер.

Также глава региона отметил, на данный момент правительством Челябинской области благодаря специальным казначейским кредитам (СКК) приобретается транспорт для 20 муниципалитетов региона в количестве 121 единицы. Задачу по обновлению общественного транспорта планируется решать ежегодно, при этом максимальное количество маршрутов будут переводить на регулируемый тариф.

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Губернатор Алексей Текслер 16 августа заявил, что обновление парка автобусов, троллейбусов и трамваев во многих муниципалитетах региона будет завершено в 2024 году. Это было озвучено по итогам заседания президиума Госсовета, где обсуждалось развитие общественного транспорта в России. «В Челябинске начнут появляться новые маршруты, поэтому в Челябинске обновление парка автобусов, троллейбусов и трамваев мы завершим в 2024 году, как и обещал. Также с этого года мы работаем над обновлением автобусного транспорта Магнитогорска. Помимо этого, мы в течении нескольких лет мы реализуем масштабную работу по обновлению общественного транспорта Копейска, Миасса, Златоуста, и эту работу мы завершим в следующем году», рассказал Текслер. Также глава региона отметил, на данный момент правительством Челябинской области благодаря специальным казначейским кредитам (СКК) приобретается транспорт для 20 муниципалитетов региона в количестве 121 единицы. Задачу по обновлению общественного транспорта планируется решать ежегодно, при этом максимальное количество маршрутов будут переводить на регулируемый тариф.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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