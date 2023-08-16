В Свердловской области объявили высокую пожароопасность

В регионе объявлен четвертый класс горимости леса
С 17 по 19 августа местами в Свердловской области ожидается высокая пожарная опасность. Об этом заявили в пресс-службе Уральского гидрометцентра.
«Местами в Свердловской области ожидается высокая пожарная опасность с 17 по 19 августа. Объявлен четвертый класс горимости леса по региональной шкале», — написали синоптики на официальном сайте. Самый опасный класс горимости — пятый.
Также в регионе, по данным синоптиков, до 20 часов 19 августа ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) для рассеивания вредных примесей в воздухе. В области объявлен НМУ первой степени опасности.
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