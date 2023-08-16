16 августа 2023

В Свердловской области объявили высокую пожароопасность

© Служба новостей «URA.RU»
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Полигон для сжигания боровских куриц и корма. Тюмень, поле, трава, пожар в лесу, пожар в поле
В регионе объявлен четвертый класс горимости леса Фото:

С 17 по 19 августа местами в Свердловской области ожидается высокая пожарная опасность. Об этом заявили в пресс-службе Уральского гидрометцентра.

«Местами в Свердловской области ожидается высокая пожарная опасность с 17 по 19 августа. Объявлен четвертый класс горимости леса по региональной шкале», — написали синоптики на официальном сайте. Самый опасный класс горимости — пятый.

Также в регионе, по данным синоптиков, до 20 часов 19 августа ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) для рассеивания вредных примесей в воздухе. В области объявлен НМУ первой степени опасности.

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С 17 по 19 августа местами в Свердловской области ожидается высокая пожарная опасность. Об этом заявили в пресс-службе Уральского гидрометцентра. «Местами в Свердловской области ожидается высокая пожарная опасность с 17 по 19 августа. Объявлен четвертый класс горимости леса по региональной шкале», — написали синоптики на официальном сайте. Самый опасный класс горимости — пятый. Также в регионе, по данным синоптиков, до 20 часов 19 августа ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) для рассеивания вредных примесей в воздухе. В области объявлен НМУ первой степени опасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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