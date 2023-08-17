Фигуранта дела о взрыве в Махачкале доставили в суд в Москве

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Мера пресечения по подростку, убившему свою подругу. Екатеринбург, железнодорожный районный суд
Эльдару Насрулаеву изберут меру пресечения Фото:

Устроившего незаконный склад селитры в автосервисе в Махачкале, возле которого взорвалась АЗС доставили в Москву. Об этом сообщили в соцсетях.

«Эльдара Насрулаева доставили в суд в Москве», — пишет telegram-канал SHOT. Там отмечают, что скоро ему изберут меру пресечения.

Взрыв произошел на одной из АЗС в Махачкале в ночь на 15 августа. В результате взрыва погибли 35 человек, передает RT. URA.RU приводило сводку того, что известно о произошедшем. Президент России Владимир Путин потребовал сделать все, чтобы минимизировать ущерб от взрыва в Дагестане, сообщает телеканал 360.

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Устроившего незаконный склад селитры в автосервисе в Махачкале, возле которого взорвалась АЗС доставили в Москву. Об этом сообщили в соцсетях. «Эльдара Насрулаева доставили в суд в Москве», — пишет telegram-канал SHOT. Там отмечают, что скоро ему изберут меру пресечения. Взрыв произошел на одной из АЗС в Махачкале в ночь на 15 августа. В результате взрыва погибли 35 человек, передает RT. URA.RU приводило сводку того, что известно о произошедшем. Президент России Владимир Путин потребовал сделать все, чтобы минимизировать ущерб от взрыва в Дагестане, сообщает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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