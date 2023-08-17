Фигуранта дела о взрыве в Махачкале доставили в суд в Москве

Эльдару Насрулаеву изберут меру пресечения
Устроившего незаконный склад селитры в автосервисе в Махачкале, возле которого взорвалась АЗС доставили в Москву. Об этом сообщили в соцсетях.
«Эльдара Насрулаева доставили в суд в Москве», — пишет telegram-канал SHOT. Там отмечают, что скоро ему изберут меру пресечения.
Взрыв произошел на одной из АЗС в Махачкале в ночь на 15 августа. В результате взрыва погибли 35 человек, передает RT. URA.RU приводило сводку того, что известно о произошедшем. Президент России Владимир Путин потребовал сделать все, чтобы минимизировать ущерб от взрыва в Дагестане, сообщает телеканал 360.
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