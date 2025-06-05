Украина запустила по России несколько десятков БПЛА

Минобороны РФ: средства ПВО уничтожили 30 украинских беспилотников
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За ночь на 5 июня сбито три десятка БПЛА ВСУ
За ночь на 5 июня сбито три десятка БПЛА ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские системы противовоздушной обороны в ночь на 5 июня уничтожили 30 украинских беспилотников, атаковавших регионы страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в заявлении Минобороны в telegram-канале ведомства. Над территорией Ростовской области сбили 15 БПЛА, 11 — над территорией Республики Крым, два — над территорией Белгородской области. По одному беспилотнику ликвидировали над территориями Московского региона и Курской области.

Ранее сообщалось, что в десяти регионах страны введен режим повышенной готовности в связи с возможной атакой БПЛА. Потенциальная опасность была отмечена в Тамбовской, Саратовской, Воронежской, Курской, Брянской, Липецкой, Орловской, Ростовской, а также в Херсонской и Запорожской областях.

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Российские системы противовоздушной обороны в ночь на 5 июня уничтожили 30 украинских беспилотников, атаковавших регионы страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в заявлении Минобороны в telegram-канале ведомства. Над территорией Ростовской области сбили 15 БПЛА, 11 — над территорией Республики Крым, два — над территорией Белгородской области. По одному беспилотнику ликвидировали над территориями Московского региона и Курской области. Ранее сообщалось, что в десяти регионах страны введен режим повышенной готовности в связи с возможной атакой БПЛА. Потенциальная опасность была отмечена в Тамбовской, Саратовской, Воронежской, Курской, Брянской, Липецкой, Орловской, Ростовской, а также в Херсонской и Запорожской областях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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