В челябинском районе заведующую детсадом обвинили в краже компьютеров

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Заведующая получила справку, что рабочие компьютеры являются неисправными Фото:

В Пластовском районе (Челябинская область) возбудили уголовное дело по факту возможной кражи компьютеров в отношении заведующей детским садом одного из местных сел. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

«Сотрудник районного ОМВД установили, что руководительница дошкольного учреждения, узнав, что в декабре 2022 года запланирована ликвидация детсада, решила извлечь из ситуации личную выгоду. Женщина обратилась в компанию по ремонту техники с просьбой выдать ей справку о неисправности компьютерной техники, находящейся в детском учреждении. Войдя в доверие, она получила справку без фактического предоставления техники, и представила ее в инвентаризационную комиссию», — заявили в пресс-службе ведомства.

В дальнейшем технику в рабочем состоянии на сумму около 40 тысяч рублей заведующая присвоила себе. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению дополнительных фактов преступной деятельности руководителя детсада. С мерой пресечения в отношении заведующей правоохранители пока не определились.

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В Пластовском районе (Челябинская область) возбудили уголовное дело по факту возможной кражи компьютеров в отношении заведующей детским садом одного из местных сел. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. «Сотрудник районного ОМВД установили, что руководительница дошкольного учреждения, узнав, что в декабре 2022 года запланирована ликвидация детсада, решила извлечь из ситуации личную выгоду. Женщина обратилась в компанию по ремонту техники с просьбой выдать ей справку о неисправности компьютерной техники, находящейся в детском учреждении. Войдя в доверие, она получила справку без фактического предоставления техники, и представила ее в инвентаризационную комиссию», — заявили в пресс-службе ведомства. В дальнейшем технику в рабочем состоянии на сумму около 40 тысяч рублей заведующая присвоила себе. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению дополнительных фактов преступной деятельности руководителя детсада. С мерой пресечения в отношении заведующей правоохранители пока не определились.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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