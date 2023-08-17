В челябинском районе заведующую детсадом обвинили в краже компьютеров

Заведующая получила справку, что рабочие компьютеры являются неисправными Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пластовском районе (Челябинская область) возбудили уголовное дело по факту возможной кражи компьютеров в отношении заведующей детским садом одного из местных сел. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

«Сотрудник районного ОМВД установили, что руководительница дошкольного учреждения, узнав, что в декабре 2022 года запланирована ликвидация детсада, решила извлечь из ситуации личную выгоду. Женщина обратилась в компанию по ремонту техники с просьбой выдать ей справку о неисправности компьютерной техники, находящейся в детском учреждении. Войдя в доверие, она получила справку без фактического предоставления техники, и представила ее в инвентаризационную комиссию», — заявили в пресс-службе ведомства.

В дальнейшем технику в рабочем состоянии на сумму около 40 тысяч рублей заведующая присвоила себе. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению дополнительных фактов преступной деятельности руководителя детсада. С мерой пресечения в отношении заведующей правоохранители пока не определились.