Убийце челябинского медведя грозит до двух лет лишения свободы

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Стрелок. Москва, охотник, стрелок, ружье, ружье в руках
За убийство медведя мужчине грозит до двух лет лишения свободы и 500 тысяч рублей штрафа Фото:

Мужчине, который застрелил медведя на обочине в Саткинском районе (Челябинская область), грозит до двух лет лишения свободы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минэкологии региона.

«Виновному в смерти медведя может грозить лишение свободы сроком до двух лет. По предварительной версии животное изначально было сбито автомобилем. Неизвестный выстрелил в уже лежащего на обочине медведя», — уточнили URA.RU в минэкологии.

На место убийства зверя выезжал охотнадзор региона. Ведомство вместе с МВД и обществом охотников по Саткинскому району разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Начальник охраны минэкологии Андрей Питовин объяснил, что участники ДТП должны были вызвать полицию и министерство. Приближаться к животному было нельзя, как и распоряжаться его судьбой после аварии. Охоту на медведей в той местности запретили. В полицию направлено заявление на возбуждение уголовного дела. Виновным также грозит штраф до 500 тысяч рублей.

О том, что медведя застрелили, стало известно днем 17 августа. Министр экологии Сергей Лихачев рассказал URA.RU о просмотре видео и подготовке материалов для передачи в полицию.

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Мужчине, который застрелил медведя на обочине в Саткинском районе (Челябинская область), грозит до двух лет лишения свободы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минэкологии региона. «Виновному в смерти медведя может грозить лишение свободы сроком до двух лет. По предварительной версии животное изначально было сбито автомобилем. Неизвестный выстрелил в уже лежащего на обочине медведя», — уточнили URA.RU в минэкологии. На место убийства зверя выезжал охотнадзор региона. Ведомство вместе с МВД и обществом охотников по Саткинскому району разбираются в обстоятельствах произошедшего. Начальник охраны минэкологии Андрей Питовин объяснил, что участники ДТП должны были вызвать полицию и министерство. Приближаться к животному было нельзя, как и распоряжаться его судьбой после аварии. Охоту на медведей в той местности запретили. В полицию направлено заявление на возбуждение уголовного дела. Виновным также грозит штраф до 500 тысяч рублей. О том, что медведя застрелили, стало известно днем 17 августа. Министр экологии Сергей Лихачев рассказал URA.RU о просмотре видео и подготовке материалов для передачи в полицию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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