Депутат Госдумы пожаловался начальнику полиции ХМАО на пробки

17 августа 2023 в 19:05 Размер текста - 17 +

Депутат Госдумы Самокиш возмутился пробками на границе Томской области и ХМАО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутат Государственной думы от Томской области Владимир Самокиш заявил, что готовит обращение к начальнику УМВД по ХМАО Дамиру Сатретдинову на пробки, которые возникли на границе регионов. Жалобу парламентарий опубликовал в своем telegram-канале. «За стрежевскими новостями слежу, читая канал мэра Дениченко. Сегодня прочел о посте ГИБДД ХМАО, где переписывают данные стрежевчан, едущих в Нижневартовск в аэропорт, на работу или к врачу. Жители томского севера часами стоят, ожидая разрешения на проезд. Непорядок. Сегодня же обращусь в УМВД по ХМАО для разъяснения ситуации», — написал Самокиш. В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос о том, получал ли Сатретдинов указанную жалобу и планирует ли прокомментировать инцидент. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что пробки на границах с ХМАО начались из-за досмотров. Источник в силовых структурах округа пояснил, что водителей проверяет ФСБ в преддверии выборов.

Депутат Государственной думы от Томской области Владимир Самокиш заявил, что готовит обращение к начальнику УМВД по ХМАО Дамиру Сатретдинову на пробки, которые возникли на границе регионов. Жалобу парламентарий опубликовал в своем telegram-канале. «За стрежевскими новостями слежу, читая канал мэра Дениченко. Сегодня прочел о посте ГИБДД ХМАО, где переписывают данные стрежевчан, едущих в Нижневартовск в аэропорт, на работу или к врачу. Жители томского севера часами стоят, ожидая разрешения на проезд. Непорядок. Сегодня же обращусь в УМВД по ХМАО для разъяснения ситуации», — написал Самокиш. В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос о том, получал ли Сатретдинов указанную жалобу и планирует ли прокомментировать инцидент. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что пробки на границах с ХМАО начались из-за досмотров. Источник в силовых структурах округа пояснил, что водителей проверяет ФСБ в преддверии выборов.