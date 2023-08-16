16 августа 2023

Депутат Госдумы пожаловался начальнику полиции ХМАО на пробки

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по социальной политике. Курган, депутат, чиновник, руки, шариковая ручка, мужские руки
Депутат Госдумы Самокиш возмутился пробками на границе Томской области и ХМАО Фото:

Депутат Государственной думы от Томской области Владимир Самокиш заявил, что готовит обращение к начальнику УМВД по ХМАО Дамиру Сатретдинову на пробки, которые возникли на границе регионов. Жалобу парламентарий опубликовал в своем telegram-канале.

«За стрежевскими новостями слежу, читая канал мэра Дениченко. Сегодня прочел о посте ГИБДД ХМАО, где переписывают данные стрежевчан, едущих в Нижневартовск в аэропорт, на работу или к врачу. Жители томского севера часами стоят, ожидая разрешения на проезд. Непорядок. Сегодня же обращусь в УМВД по ХМАО для разъяснения ситуации», — написал Самокиш.

В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос о том, получал ли Сатретдинов указанную жалобу и планирует ли прокомментировать инцидент. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что пробки на границах с ХМАО начались из-за досмотров. Источник в силовых структурах округа пояснил, что водителей проверяет ФСБ в преддверии выборов.

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Депутат Государственной думы от Томской области Владимир Самокиш заявил, что готовит обращение к начальнику УМВД по ХМАО Дамиру Сатретдинову на пробки, которые возникли на границе регионов. Жалобу парламентарий опубликовал в своем telegram-канале. «За стрежевскими новостями слежу, читая канал мэра Дениченко. Сегодня прочел о посте ГИБДД ХМАО, где переписывают данные стрежевчан, едущих в Нижневартовск в аэропорт, на работу или к врачу. Жители томского севера часами стоят, ожидая разрешения на проезд. Непорядок. Сегодня же обращусь в УМВД по ХМАО для разъяснения ситуации», — написал Самокиш. В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос о том, получал ли Сатретдинов указанную жалобу и планирует ли прокомментировать инцидент. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что пробки на границах с ХМАО начались из-за досмотров. Источник в силовых структурах округа пояснил, что водителей проверяет ФСБ в преддверии выборов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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