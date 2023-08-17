В Перми перед выборами президента поменяли руководителя избиркома

18 августа 2023 в 16:13 Размер текста - 17 +

Руководить ТИКом доверили Наталье Амировой Фото: Сергей Русанов © URA.RU Территориальную избирательную комиссию Орджоникидзевского района Перми возглавила Наталья Амирова. Экс-председатель ТИК Елена Бормотова оставила свою должность по личному заявлению. Амировой предстоит «быстро войти в курс дела» на новом месте в связи с подготовкой к выборам президента в 2024 году. Об этом говорится в telegram-канале Пермского крайизбиркома. «Новым председателем ТИК Орджоникидзевского района стала Наталья Амирова, ранее входившая в состав данного теризбиркома. Амирова приступит к исполнению своих обязанностей уже с 24 августа для того, чтобы быстро войти в курс дел, так как уже ведется подготовка к избирательным кампаниям 2024 года», — информирует краевая избирательная комиссия. Уточняется, что Амирова имеет большой опыт руководящей работы. До назначения она возглавляла учебные заведения. Также работала на муниципальной службе, после чего вошла в состав ТИК.

Территориальную избирательную комиссию Орджоникидзевского района Перми возглавила Наталья Амирова. Экс-председатель ТИК Елена Бормотова оставила свою должность по личному заявлению. Амировой предстоит «быстро войти в курс дела» на новом месте в связи с подготовкой к выборам президента в 2024 году. Об этом говорится в telegram-канале Пермского крайизбиркома. «Новым председателем ТИК Орджоникидзевского района стала Наталья Амирова, ранее входившая в состав данного теризбиркома. Амирова приступит к исполнению своих обязанностей уже с 24 августа для того, чтобы быстро войти в курс дел, так как уже ведется подготовка к избирательным кампаниям 2024 года», — информирует краевая избирательная комиссия. Уточняется, что Амирова имеет большой опыт руководящей работы. До назначения она возглавляла учебные заведения. Также работала на муниципальной службе, после чего вошла в состав ТИК.