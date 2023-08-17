17 августа 2023

В Перми перед выборами президента поменяли руководителя избиркома

© Служба новостей «URA.RU»
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Единый день голосования. Пермь, выборы, единый день голосования, уик, избирательный участок, УИК 2744
Руководить ТИКом доверили Наталье Амировой Фото:

Территориальную избирательную комиссию Орджоникидзевского района Перми возглавила Наталья Амирова. Экс-председатель ТИК Елена Бормотова оставила свою должность по личному заявлению. Амировой предстоит «быстро войти в курс дела» на новом месте в связи с подготовкой к выборам президента в 2024 году. Об этом говорится в telegram-канале Пермского крайизбиркома.

«Новым председателем ТИК Орджоникидзевского района стала Наталья Амирова, ранее входившая в состав данного теризбиркома. Амирова приступит к исполнению своих обязанностей уже с 24 августа для того, чтобы быстро войти в курс дел, так как уже ведется подготовка к избирательным кампаниям 2024 года», — информирует краевая избирательная комиссия.

Уточняется, что Амирова имеет большой опыт руководящей работы. До назначения она возглавляла учебные заведения. Также работала на муниципальной службе, после чего вошла в состав ТИК.

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Территориальную избирательную комиссию Орджоникидзевского района Перми возглавила Наталья Амирова. Экс-председатель ТИК Елена Бормотова оставила свою должность по личному заявлению. Амировой предстоит «быстро войти в курс дела» на новом месте в связи с подготовкой к выборам президента в 2024 году. Об этом говорится в telegram-канале Пермского крайизбиркома. «Новым председателем ТИК Орджоникидзевского района стала Наталья Амирова, ранее входившая в состав данного теризбиркома. Амирова приступит к исполнению своих обязанностей уже с 24 августа для того, чтобы быстро войти в курс дел, так как уже ведется подготовка к избирательным кампаниям 2024 года», — информирует краевая избирательная комиссия. Уточняется, что Амирова имеет большой опыт руководящей работы. До назначения она возглавляла учебные заведения. Также работала на муниципальной службе, после чего вошла в состав ТИК.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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