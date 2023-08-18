Челябинец изнасиловал 8-летнюю дочку сожительницы

Мужчину отправили на 20 лет колонию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Миассе (Челябинская область) местный житель изнасиловал 8-летнюю дочку своей сожительницы. По данным URA.RU, мужчина сделал это, так как ему захотелось секса.

«Мужчина приглядывал за детьми сожительницы. Когда девочка пошла в ванную, он проследовал за ней, где стал домогаться до нее. После он унес ее в спальню, где изнасиловал. Во время процесса он угрожал школьнице расправой в случае, если она расскажет все матери», — рассказал URA.RU информированный источник.

Мужчина запугал девочку. Она подчинялась ему, боясь за свою жизнь. После прихода матери, несмотря на угрозы, она тут же ей все рассказала.

Миассца задержали. На допросе он отрицал факт изнасилования, говорил, что просто гладил девочку по половым органам. Однако проведенный осмотр у гинеколога показал, что девочку лишили девственности.

Согласно базе данных Миасского городского суда, уголовное дело в отношении сожителя женщины поступило в середине июля. Уже через месяц ему вынесли приговор. Мужчину отправили на 20 лет в колонию строгого режима.

URA.RU связалось с пресс-службой Миасского горсуда. Там сообщили, что процесс по данному делу был закрытым. Сведения не подлежат разглашению.