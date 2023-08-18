Пермский вахтовик забил до смерти знакомого табуретом

Житель Пермского края забил до смерти собутыльника кулаками и табуретом Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Житель Губахинского округа (Пермский край) вернулся с вахты и решил отметить это событие в компании знакомого. В ходе пьянки пермяк забил до смерти собутыльника кулаками и табуретом. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Губахинского городского суда.

«Злоумышленник пил водку со знакомым. Затем они поссорились и вахтовик взял в руки табурет, используя его в качестве оружия, с силой нанес не менее четырех ударов собутыльнику по лицу и голове. Потерпевший скончался на месте происшествия», — указано в судебном документе.

В суде свидетельница убийства рассказала, что пришла к потерпевшему, чтобы угостить его окрошкой и выпить водки. Она увидела вахтовика, который уже был пьяным и агрессивным. Женщина напугалась и хотела уйти, но вахтовик сказал ей сидеть и пить вместе с ними. По ее словам, конфликт собутыльников начался из-за сигарет. Они закончились, а курить хотелось. В результате озверевший вахтовик сначала избил ее, затем мужчина взял табурет и забил им знакомого до смерти. По приговору суда от 20 июня, убийца получил 8 лет лишения свободы согласно ч.4 ст. 111 УК РФ.

Ранее житель Кудымкара (Пермский край) будучи пьяным забил своего родственника до смерти. В качестве оружия мужчина использовал деревянную палку и кулаки.