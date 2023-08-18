Авария произошла 19 августа на проспекте Ленина (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске на пересечении проспекта Ленина и улицы Энгельса 19 августа в результате ДТП перевернулась машина. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городского управления ГИБДД.

«Автомобиль Lada Vesta, двигаясь по проспекту Ленина, столкнулся с автомобилем марки Ford. От удала Ford перевернулся», — пояснили в Госавтоинспекции. В результате ДТП пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.

Ранее в Челябинске в массовом ДТП с переворотом погиб 19-летний парень. Авария произошла 17 августа по улице Молодежной в Металлургическом районе Челябинска.