18 августа 2023

В центре Челябинска в ДТП перевернулась машина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП. Аварии. Челябинск., инфинити, дтп, авария, разбитый автомобиль, разбитая машина
Авария произошла 19 августа на проспекте Ленина (фото из архива) Фото:

В Челябинске на пересечении проспекта Ленина и улицы Энгельса 19 августа в результате ДТП перевернулась машина. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городского управления ГИБДД.

«Автомобиль Lada Vesta, двигаясь по проспекту Ленина, столкнулся с автомобилем марки Ford. От удала Ford перевернулся», — пояснили в Госавтоинспекции. В результате ДТП пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.

Ранее в Челябинске в массовом ДТП с переворотом погиб 19-летний парень. Авария произошла 17 августа по улице Молодежной в Металлургическом районе Челябинска.

ДТП произошло 19 августа на проспекте Ленина
ДТП произошло 19 августа на проспекте Ленина

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В Челябинске на пересечении проспекта Ленина и улицы Энгельса 19 августа в результате ДТП перевернулась машина. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городского управления ГИБДД. «Автомобиль Lada Vesta, двигаясь по проспекту Ленина, столкнулся с автомобилем марки Ford. От удала Ford перевернулся», — пояснили в Госавтоинспекции. В результате ДТП пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. Ранее в Челябинске в массовом ДТП с переворотом погиб 19-летний парень. Авария произошла 17 августа по улице Молодежной в Металлургическом районе Челябинска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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