Авария произошла 19 августа на проспекте Ленина (фото из архива)
В Челябинске на пересечении проспекта Ленина и улицы Энгельса 19 августа в результате ДТП перевернулась машина. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городского управления ГИБДД.
«Автомобиль Lada Vesta, двигаясь по проспекту Ленина, столкнулся с автомобилем марки Ford. От удала Ford перевернулся», — пояснили в Госавтоинспекции. В результате ДТП пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.
Ранее в Челябинске в массовом ДТП с переворотом погиб 19-летний парень. Авария произошла 17 августа по улице Молодежной в Металлургическом районе Челябинска.
ДТП произошло 19 августа на проспекте Ленина
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