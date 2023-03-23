В Челябинске задержали трех опасных мигрантов

нелегалы были объявлены в федеральный розыск Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Полиция задержала в Челябинске трех мигрантов, которые ранее были объявлены в федеральный розыск за совершенные преступления. Об этом URA.RU сообщили 24 марта в пресс-службе ГУ МВД региона, комментируя итоги мероприятия «Нелегальный мигрант».

«Подведены итоги проведения оперативно-профилактического мероприятия „Нелегальный мигрант“, в ходе которого проверялись места проживания и концентрации иностранцев. Задержано три гражданина, находившихся в федеральном розыске. А в отношении 108 иностранцев введен запрет на въезд в Россию», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В полиции отметили, что также выявлено два факта заключения фиктивных браков между иностранцами и гражданами РФ. В ходе мероприятий пресечено 116 преступлений в сфере миграции, выявлено пять фактов незаконного пересечения госграницы России и 14 фактов подделки документов, в том числе водительских прав.

Нарушителям миграционного законодательства предстоит выплатить штрафы на общую сумму 1 млн 368 тыс. рублей. Суды также приняли 96 решений о выдворении иностранцев за пределы страны, в том числе 67 с помещением в центры временного содержания для иностранцев.