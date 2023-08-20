В Челябинске взлетели цены на новостройки

За месяцу цены на новостройки в Челябинске выросли до 104 тысяч рублей за квадратный метр Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске с 21 июля 2023 года по 21 августа цены на новостройки выросли на 5,1%, с 97 тысяч рублей за квадратный метр до 104 тысяч за квадрат. При этом, за год стоимость данного жилья увеличилась только на 7%, сообщается на сайте о недвижимости.

«Средние номинальные цены предложения на первичном рынке недвижимости за последние 4 недели в Челябинске выросли на 5,1%. Если в июле средняя цена квартир в новостройках составляла 97 тысяч рублей, то в августе стоимость повысилась до 104 тысяч рублей за квадрат», — сообщают аналитики портала «Циан. Аналитика».

Аналитики отметили, высокий спрос на новостройки в Челябинске в июле—августе 2023 не только снизил количество предложений на рынке недвижимости, но и поспособствовал росту цен на данное жилье.

Согласно исследованию, также лидерами роста цен на квартиры в новостройках за данный период стали Казань (+6,5%) и Омск (+4%). В Казани стоимость квадратного метра выросла со 180 тысяч до 191,5 тысяч рублей за квадратный метр. В Омске — со 121 тысяч до 126 тысяч рублей за квадрат.