Пермские власти потратят миллионы рублей на выставку, которую курирует Кириенко

На продвижение Пермского края на выставке «Россия» потратят 125 млн рублей

23 августа 2023 в 16:18 Размер текста - 17 +

На стенде в том числе будут рекламировать туристический потенциал региона Фото: Сергей Русанов © URA.RU На участие в международной выставке-форуме «Россия» пермские власти хотят потратить 125 млн рублей. Такую сумму предлагается выделить краевому минтуризма на организацию стенда Пермского края. Об этом говорится в законопроекте о поправках к бюджету на 2023 год, который размещен на портале заксобрания. В мероприятии, которое курирует первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, примут участие все регионы. «По государственной программе Пермского края „Экономическая политика и инновационное развитие“ министерство по туризму предлагает увеличить расходы краевого бюджета на 2023 год на 125 млн рублей за счет доходов от остатков прошлых лет», — говорится в сопроводительных документах. Самая большая статья расходов — событийная программа и работа стенда. Она составляет 33,8 млн рублей. Также 12 млн рублей потребуется на «подготовку контента стенда». День Пермского края на выставке назначен на 28 ноября. Будет предусмотрена деловая программа, где «лидеры экономических секторов и региональные лидеры поделятся своими достижениями». А также планируется детская программа: квесты, мастер-классы, интерактивы, викторины. Участие в выставке необходимо для заключения новых договоров, расширения партнерских связей региона, продвижения пермских товаров. Организаторы обещают, что часть экспозиции потом приедет в Пермь и будет доступна для жителей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На участие в международной выставке-форуме «Россия» пермские власти хотят потратить 125 млн рублей. Такую сумму предлагается выделить краевому минтуризма на организацию стенда Пермского края. Об этом говорится в законопроекте о поправках к бюджету на 2023 год, который размещен на портале заксобрания. В мероприятии, которое курирует первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, примут участие все регионы. «По государственной программе Пермского края „Экономическая политика и инновационное развитие“ министерство по туризму предлагает увеличить расходы краевого бюджета на 2023 год на 125 млн рублей за счет доходов от остатков прошлых лет», — говорится в сопроводительных документах. Самая большая статья расходов — событийная программа и работа стенда. Она составляет 33,8 млн рублей. Также 12 млн рублей потребуется на «подготовку контента стенда». День Пермского края на выставке назначен на 28 ноября. Будет предусмотрена деловая программа, где «лидеры экономических секторов и региональные лидеры поделятся своими достижениями». А также планируется детская программа: квесты, мастер-классы, интерактивы, викторины. Участие в выставке необходимо для заключения новых договоров, расширения партнерских связей региона, продвижения пермских товаров. Организаторы обещают, что часть экспозиции потом приедет в Пермь и будет доступна для жителей.