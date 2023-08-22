22 августа 2023

Военкора, которому помогает пермский благотворительный фонд, обманули продавцы дронов

Военкора Разина, которому помогает пермский фонд «Добровольцы Донбасса», обманули продавцы дронов
© Служба новостей «URA.RU»
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Дрон. stock, квадрокоптер, бпла, беспилотник, stock,  дрон
Военкор оплатил заказанный товар, но так и не получил дроны Фото:

Военкор ANNA-news Владимир Разин нарвался на мошенников, покупая дроны. Разин через интернет нашел продавца дронов и оплатил товар, но сразу после оплаты продавец перестал выходить на связь. После случившегося военкор написал заявление в полицию.

«Из заявления понятно, что кто-то из приятелей посоветовал Владимиру Разину контакт продавца дронов по имени Alberto. Военкор списался с ним в Telegram, ознакомившись с прайсом, согласился купить 10 коптеров и перевел торговцу на карту 280 тысяч рублей. После этого контакт просто перестал отвечать на СМС», — сообщается в telegram-канале «ВЧК-ОГПУ».

URA.RU писало, что военкор Разин поддерживает тесные связи с пермским благотворительным фондом «Добровольцы Донбасса». Ранее он побывал в Перми, подготовив репортаж о работе фонда и волонтерах, которые помогают фронту. Также Разин поблагодарил благотворительную организацию за предоставленный ему внедорожник для работы на передовой.

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Военкор ANNA-news Владимир Разин нарвался на мошенников, покупая дроны. Разин через интернет нашел продавца дронов и оплатил товар, но сразу после оплаты продавец перестал выходить на связь. После случившегося военкор написал заявление в полицию. «Из заявления понятно, что кто-то из приятелей посоветовал Владимиру Разину контакт продавца дронов по имени Alberto. Военкор списался с ним в Telegram, ознакомившись с прайсом, согласился купить 10 коптеров и перевел торговцу на карту 280 тысяч рублей. После этого контакт просто перестал отвечать на СМС», — сообщается в telegram-канале «ВЧК-ОГПУ». URA.RU писало, что военкор Разин поддерживает тесные связи с пермским благотворительным фондом «Добровольцы Донбасса». Ранее он побывал в Перми, подготовив репортаж о работе фонда и волонтерах, которые помогают фронту. Также Разин поблагодарил благотворительную организацию за предоставленный ему внедорожник для работы на передовой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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