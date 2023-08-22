Военкора, которому помогает пермский благотворительный фонд, обманули продавцы дронов

Военкора Разина, которому помогает пермский фонд «Добровольцы Донбасса», обманули продавцы дронов

23 августа 2023 в 17:00 Размер текста - 17 +

Военкор оплатил заказанный товар, но так и не получил дроны Фото: Министерство обороны Великобритании © URA.RU Военкор ANNA-news Владимир Разин нарвался на мошенников, покупая дроны. Разин через интернет нашел продавца дронов и оплатил товар, но сразу после оплаты продавец перестал выходить на связь. После случившегося военкор написал заявление в полицию. «Из заявления понятно, что кто-то из приятелей посоветовал Владимиру Разину контакт продавца дронов по имени Alberto. Военкор списался с ним в Telegram, ознакомившись с прайсом, согласился купить 10 коптеров и перевел торговцу на карту 280 тысяч рублей. После этого контакт просто перестал отвечать на СМС», — сообщается в telegram-канале «ВЧК-ОГПУ». URA.RU писало, что военкор Разин поддерживает тесные связи с пермским благотворительным фондом «Добровольцы Донбасса». Ранее он побывал в Перми, подготовив репортаж о работе фонда и волонтерах, которые помогают фронту. Также Разин поблагодарил благотворительную организацию за предоставленный ему внедорожник для работы на передовой.

Военкор ANNA-news Владимир Разин нарвался на мошенников, покупая дроны. Разин через интернет нашел продавца дронов и оплатил товар, но сразу после оплаты продавец перестал выходить на связь. После случившегося военкор написал заявление в полицию. «Из заявления понятно, что кто-то из приятелей посоветовал Владимиру Разину контакт продавца дронов по имени Alberto. Военкор списался с ним в Telegram, ознакомившись с прайсом, согласился купить 10 коптеров и перевел торговцу на карту 280 тысяч рублей. После этого контакт просто перестал отвечать на СМС», — сообщается в telegram-канале «ВЧК-ОГПУ». URA.RU писало, что военкор Разин поддерживает тесные связи с пермским благотворительным фондом «Добровольцы Донбасса». Ранее он побывал в Перми, подготовив репортаж о работе фонда и волонтерах, которые помогают фронту. Также Разин поблагодарил благотворительную организацию за предоставленный ему внедорожник для работы на передовой.