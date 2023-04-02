Военкор, который снимает сюжет о волонтерах, поделился впечатлениями от поездки в Пермь

03 апреля 2023 в 00:11 Размер текста - 17 +

Военкора Разина поразила вовлеченность людей в помощь участникам СВО Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военный корреспондент информагентства «ANNA-NEWS» Владимир Разин, который готовит репортаж о благотворительном фонде «Добровольцы Донбасса», поделился впечатлениями от поездки в Пермь. Его поразила и обрадовала вовлеченность людей в волонтерскую помощь участникам специальной военной операции, рассказывает Разин в прямом эфире программы «Соловьев live». «Ничего не напоминает о спецоперации, никаких плакатов, я немного разочаровался — приехал с фронта и ничего, вроде как, не происходит. Буквально за день я объехал мест 15. Люди объединяются мелкими группами и занимаются волонтерской и гуманитарной помощью. Там есть понимание у людей, оно не публичное, как в плакатах. Но когда ты на эту тему начинаешь общаться, там достаточно много людей, вовлеченных в эту тему, что на самом деле поразило и порадовало. Я попал к волонтерам фонда „Добровольцы Донбасса“, которые помогают тем, кто хочет довести помощь на фронт, но у них нет возможности так далеко туда забраться», — рассказывает Разин в прямом эфире. Ранее URA.RU писало, что военкор Владимир Разин готовит репортаж о пермском благотворительном фонде «Добровольцы Донбасса». Он расскажет о работе фонда и тех, кто имеет к этой организации непосредственное отношение.

Военный корреспондент информагентства «ANNA-NEWS» Владимир Разин, который готовит репортаж о благотворительном фонде «Добровольцы Донбасса», поделился впечатлениями от поездки в Пермь. Его поразила и обрадовала вовлеченность людей в волонтерскую помощь участникам специальной военной операции, рассказывает Разин в прямом эфире программы «Соловьев live». «Ничего не напоминает о спецоперации, никаких плакатов, я немного разочаровался — приехал с фронта и ничего, вроде как, не происходит. Буквально за день я объехал мест 15. Люди объединяются мелкими группами и занимаются волонтерской и гуманитарной помощью. Там есть понимание у людей, оно не публичное, как в плакатах. Но когда ты на эту тему начинаешь общаться, там достаточно много людей, вовлеченных в эту тему, что на самом деле поразило и порадовало. Я попал к волонтерам фонда „Добровольцы Донбасса“, которые помогают тем, кто хочет довести помощь на фронт, но у них нет возможности так далеко туда забраться», — рассказывает Разин в прямом эфире. Ранее URA.RU писало, что военкор Владимир Разин готовит репортаж о пермском благотворительном фонде «Добровольцы Донбасса». Он расскажет о работе фонда и тех, кто имеет к этой организации непосредственное отношение.