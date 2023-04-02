02 апреля 2023
01 апреля 2023
31 марта 2023

Военкор, который снимает сюжет о волонтерах, поделился впечатлениями от поездки в Пермь

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка гуманитарной помощи добровольческому батальону Молот (в/ч 13637) в зону проведения СВО. Пермь, гуманитарная помощь, батальон молот, погрузка гуманитарной помощи
Военкора Разина поразила вовлеченность людей в помощь участникам СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военный корреспондент информагентства «ANNA-NEWS» Владимир Разин, который готовит репортаж о благотворительном фонде «Добровольцы Донбасса», поделился впечатлениями от поездки в Пермь. Его поразила и обрадовала вовлеченность людей в волонтерскую помощь участникам специальной военной операции, рассказывает Разин в прямом эфире программы «Соловьев live».

«Ничего не напоминает о спецоперации, никаких плакатов, я немного разочаровался — приехал с фронта и ничего, вроде как, не происходит. Буквально за день я объехал мест 15. Люди объединяются мелкими группами и занимаются волонтерской и гуманитарной помощью. Там есть понимание у людей, оно не публичное, как в плакатах. Но когда ты на эту тему начинаешь общаться, там достаточно много людей, вовлеченных в эту тему, что на самом деле поразило и порадовало. Я попал к волонтерам фонда „Добровольцы Донбасса“, которые помогают тем, кто хочет довести помощь на фронт, но у них нет возможности так далеко туда забраться», — рассказывает Разин в прямом эфире.

Ранее URA.RU писало, что военкор Владимир Разин готовит репортаж о пермском благотворительном фонде «Добровольцы Донбасса». Он расскажет о работе фонда и тех, кто имеет к этой организации непосредственное отношение.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Военный корреспондент информагентства «ANNA-NEWS» Владимир Разин, который готовит репортаж о благотворительном фонде «Добровольцы Донбасса», поделился впечатлениями от поездки в Пермь. Его поразила и обрадовала вовлеченность людей в волонтерскую помощь участникам специальной военной операции, рассказывает Разин в прямом эфире программы «Соловьев live». «Ничего не напоминает о спецоперации, никаких плакатов, я немного разочаровался — приехал с фронта и ничего, вроде как, не происходит. Буквально за день я объехал мест 15. Люди объединяются мелкими группами и занимаются волонтерской и гуманитарной помощью. Там есть понимание у людей, оно не публичное, как в плакатах. Но когда ты на эту тему начинаешь общаться, там достаточно много людей, вовлеченных в эту тему, что на самом деле поразило и порадовало. Я попал к волонтерам фонда „Добровольцы Донбасса“, которые помогают тем, кто хочет довести помощь на фронт, но у них нет возможности так далеко туда забраться», — рассказывает Разин в прямом эфире. Ранее URA.RU писало, что военкор Владимир Разин готовит репортаж о пермском благотворительном фонде «Добровольцы Донбасса». Он расскажет о работе фонда и тех, кто имеет к этой организации непосредственное отношение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...