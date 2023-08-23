В главном пресс-центре Тюмени сгорела проводка перед выборами

Тюменский Домжур закрылся из-за сгоревшей проводки Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В тюменском Доме журналистов, где проходят все главные политические пресс-конференции, прямо перед выборами сгорела проводка. Об этом URA.RU стало известно от инсайдера из тюменской политики. Информацию подтвердил руководитель «Тюменской области сегодня» Сергей Шестаков.

«Помещение на данный момент не функционирует. Будет закрыто до конца августа. Дата открытия пока не известна», — прокомментировал Шестаков.

В проведении пресс-конференции уже отказали кандидату в губернаторы Тюменской области Владимиру Пискайкину, а также нескольким правительственным департаментам. Традиционно в Доме журналистов итоги выборов оглашает председатель облизбиркома Игорь Халин. Где будут проходить традиционные пресс-конференции в случае неисправности проводки —неизвестно.