В Пермском крае перезахоронили участника ВОВ, тело которого нашли в Тверской области

24 августа 2023 в 14:40 Размер текста - 17 +

Церемония перезахоронения состоялась 24 августа Фото: Денис Моргунов © URA.RU Останки ветерана Великой Отечественной войны Ильи Глухова перезахоронили в Чусовском округе Пермского края. Красноармеец погиб в августе 1941 года, но родные не знали, где находится погибший. Останки нашли в Тверской области и привезли на родину. «Сегодня принимал участие в перезахоронении останков нашего защитника и земляка Глухова Ильи Васильевича. Более 80 лет его родные не знали, где находятся останки Ильи Васильевича. И вот благодаря труду поисковиков, герою вернули его имя, героя вернули его семье», — написал глава Чусовского округа Сергей Белов в своем telegram-канале. Церемония перезахоронения состоялась 24 августа. Всего на фронт ушло 26 тысяч жителей города Чусового. Половина из них не вернулась домой.

Останки ветерана Великой Отечественной войны Ильи Глухова перезахоронили в Чусовском округе Пермского края. Красноармеец погиб в августе 1941 года, но родные не знали, где находится погибший. Останки нашли в Тверской области и привезли на родину. «Сегодня принимал участие в перезахоронении останков нашего защитника и земляка Глухова Ильи Васильевича. Более 80 лет его родные не знали, где находятся останки Ильи Васильевича. И вот благодаря труду поисковиков, герою вернули его имя, героя вернули его семье», — написал глава Чусовского округа Сергей Белов в своем telegram-канале. Церемония перезахоронения состоялась 24 августа. Всего на фронт ушло 26 тысяч жителей города Чусового. Половина из них не вернулась домой.