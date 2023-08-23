23 августа 2023

В Пермском крае перезахоронили участника ВОВ, тело которого нашли в Тверской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Перезахоронение Текутьевых. Тюмень , цветы на монументе, перезахоронение текутьевых
Церемония перезахоронения состоялась 24 августа Фото:

Останки ветерана Великой Отечественной войны Ильи Глухова перезахоронили в Чусовском округе Пермского края. Красноармеец погиб в августе 1941 года, но родные не знали, где находится погибший. Останки нашли в Тверской области и привезли на родину.

«Сегодня принимал участие в перезахоронении останков нашего защитника и земляка Глухова Ильи Васильевича. Более 80 лет его родные не знали, где находятся останки Ильи Васильевича. И вот благодаря труду поисковиков, герою вернули его имя, героя вернули его семье», — написал глава Чусовского округа Сергей Белов в своем telegram-канале.

Церемония перезахоронения состоялась 24 августа. Всего на фронт ушло 26 тысяч жителей города Чусового. Половина из них не вернулась домой.

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Останки ветерана Великой Отечественной войны Ильи Глухова перезахоронили в Чусовском округе Пермского края. Красноармеец погиб в августе 1941 года, но родные не знали, где находится погибший. Останки нашли в Тверской области и привезли на родину. «Сегодня принимал участие в перезахоронении останков нашего защитника и земляка Глухова Ильи Васильевича. Более 80 лет его родные не знали, где находятся останки Ильи Васильевича. И вот благодаря труду поисковиков, герою вернули его имя, героя вернули его семье», — написал глава Чусовского округа Сергей Белов в своем telegram-канале. Церемония перезахоронения состоялась 24 августа. Всего на фронт ушло 26 тысяч жителей города Чусового. Половина из них не вернулась домой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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