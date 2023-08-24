Украина не имеет отношения к крушению самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в Тверской области. Так инцидент прокомментировал президент страны Владимир Зеленский.
«Когда Украина говорила и обращалась к странам мира относительно самолетов, мы имели в виду совсем другое и хотели поддержки. Хотя, наверное, это тоже в каком-то смысле точно поможет. Мы не имеем отношения к этой ситуации точно», — сказал Зеленский в ходе мероприятия, посвященного Дню независимости Украины. Видео выступления опубликовал портал «РБК Украина».
Самолет Embraer Legacy разбился 23 августа недалеко от Куженкино в Тверской области. Все десять человек, находившиеся на борту, погибли, сейчас проводится опознание их тел. Борт принадлежал Евгению Пригожину. Основатель ЧВК также числился в списках пассажиров разбившегося самолета. Однако официально его гибель не подтверждалась.
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