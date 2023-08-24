Зеленский прокомментировал крушение самолета Пригожина. Видео

Зеленский заявил, что Украина не имеет отношения к крушению самолета Пригожина
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский, stock
Владимир Зеленский открестился от авиакатастрофы с самолетом Пригожина Фото:
новость из сюжета
В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина

Украина не имеет отношения к крушению самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в Тверской области. Так инцидент прокомментировал президент страны Владимир Зеленский.

«Когда Украина говорила и обращалась к странам мира относительно самолетов, мы имели в виду совсем другое и хотели поддержки. Хотя, наверное, это тоже в каком-то смысле точно поможет. Мы не имеем отношения к этой ситуации точно», — сказал Зеленский в ходе мероприятия, посвященного Дню независимости Украины. Видео выступления опубликовал портал «РБК Украина».

Самолет Embraer Legacy разбился 23 августа недалеко от Куженкино в Тверской области. Все десять человек, находившиеся на борту, погибли, сейчас проводится опознание их тел. Борт принадлежал Евгению Пригожину. Основатель ЧВК также числился в списках пассажиров разбившегося самолета. Однако официально его гибель не подтверждалась.

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Украина не имеет отношения к крушению самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в Тверской области. Так инцидент прокомментировал президент страны Владимир Зеленский. «Когда Украина говорила и обращалась к странам мира относительно самолетов, мы имели в виду совсем другое и хотели поддержки. Хотя, наверное, это тоже в каком-то смысле точно поможет. Мы не имеем отношения к этой ситуации точно», — сказал Зеленский в ходе мероприятия, посвященного Дню независимости Украины. Видео выступления опубликовал портал «РБК Украина». Самолет Embraer Legacy разбился 23 августа недалеко от Куженкино в Тверской области. Все десять человек, находившиеся на борту, погибли, сейчас проводится опознание их тел. Борт принадлежал Евгению Пригожину. Основатель ЧВК также числился в списках пассажиров разбившегося самолета. Однако официально его гибель не подтверждалась.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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