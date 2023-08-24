Мэр Екатеринбурга, конфликтовавший с Пригожиным, отреагировал на крушение его самолета

24 августа 2023 в 21:54 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов попадал под атаки Пригожина дважды Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, дважды попадавший под публичную критику со стороны главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, заявил, что с грустью отреагировал на новости о падении самолета бизнесмена. Своими впечатлениями Орлов поделился, отвечая на вопрос URA.RU. «Печально, конечно, когда людей не стает. Впрочем, надо дождаться официальной информации», — сказал Орлов. В декабре 2022-го Пригожин раскритиковал Орлова и его администрацию за назначение директором музея истории Екатеринбурга журналиста Игоря Пушкарева. Из-за того, что он, когда работал в Znak.com, якобы дискредитировал ЧВК и в целом выступил против спецоперации РФ на Украине. Тогда между Орловым и Пригожиным состоялся разговор по спецсвязи: мэр дал понять, что увольнять Пушкарева по первому требованию не будет, но обещал провести проверку представленных Пригожиным фактов. Статья по теме Мэра Екатеринбурга попытались натравить на главу ЧВК Пригожина Через несколько месяцев Пушкарева избавили от приставки «и. о.». И Пригожин во время визита в Екатеринбург в мае 2023-го вспомнил эту историю. «Я [тогда] высказал гражданскую позицию, что делать этого [то есть назначать Пушкарева] нельзя. Мэр усрался и решил все-таки это сделать. Ну, усираешься, значит и мы будем усираться», — заявил Пригожин. Орлов в ответ предложил прийти на экскурсию в мэрию и музей. Но развития их публичная дискуссия не получила. Вспоминая декабрьский диалог с Пригожиным, Орлов отметил, что он проходил конструктивно, не на повышенных тонах. «Он сказал: есть вот это, это и это [на Пушкарева]. Я ответил: хорошо, проверим», — рассказал мэр. Бизнес-джет, принадлежащий Пригожину, разбился в Тверской области вечером 23 августа. Всего на борту находились десять человек. Все они погибли. Но подтверждений, что среди погибших — Пригожин, пока нет. Есть лишь официальное сообщение от Росавиации о том, что человек с такими именем значился в числе пассажиров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, дважды попадавший под публичную критику со стороны главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, заявил, что с грустью отреагировал на новости о падении самолета бизнесмена. Своими впечатлениями Орлов поделился, отвечая на вопрос URA.RU. «Печально, конечно, когда людей не стает. Впрочем, надо дождаться официальной информации», — сказал Орлов. В декабре 2022-го Пригожин раскритиковал Орлова и его администрацию за назначение директором музея истории Екатеринбурга журналиста Игоря Пушкарева. Из-за того, что он, когда работал в Znak.com, якобы дискредитировал ЧВК и в целом выступил против спецоперации РФ на Украине. Тогда между Орловым и Пригожиным состоялся разговор по спецсвязи: мэр дал понять, что увольнять Пушкарева по первому требованию не будет, но обещал провести проверку представленных Пригожиным фактов. Через несколько месяцев Пушкарева избавили от приставки «и. о.». И Пригожин во время визита в Екатеринбург в мае 2023-го вспомнил эту историю. «Я [тогда] высказал гражданскую позицию, что делать этого [то есть назначать Пушкарева] нельзя. Мэр усрался и решил все-таки это сделать. Ну, усираешься, значит и мы будем усираться», — заявил Пригожин. Орлов в ответ предложил прийти на экскурсию в мэрию и музей. Но развития их публичная дискуссия не получила. Вспоминая декабрьский диалог с Пригожиным, Орлов отметил, что он проходил конструктивно, не на повышенных тонах. «Он сказал: есть вот это, это и это [на Пушкарева]. Я ответил: хорошо, проверим», — рассказал мэр. Бизнес-джет, принадлежащий Пригожину, разбился в Тверской области вечером 23 августа. Всего на борту находились десять человек. Все они погибли. Но подтверждений, что среди погибших — Пригожин, пока нет. Есть лишь официальное сообщение от Росавиации о том, что человек с такими именем значился в числе пассажиров.