Мэр Екатеринбурга, конфликтовавший с Пригожиным, отреагировал на крушение его самолета

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, дважды попадавший под публичную критику со стороны главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, заявил, что с грустью отреагировал на новости о падении самолета бизнесмена. Своими впечатлениями Орлов поделился, отвечая на вопрос URA.RU.
«Печально, конечно, когда людей не стает. Впрочем, надо дождаться официальной информации», — сказал Орлов.
В декабре 2022-го Пригожин раскритиковал Орлова и его администрацию за назначение директором музея истории Екатеринбурга журналиста Игоря Пушкарева. Из-за того, что он, когда работал в Znak.com, якобы дискредитировал ЧВК и в целом выступил против спецоперации РФ на Украине. Тогда между Орловым и Пригожиным состоялся разговор по спецсвязи: мэр дал понять, что увольнять Пушкарева по первому требованию не будет, но обещал провести проверку представленных Пригожиным фактов.
Через несколько месяцев Пушкарева избавили от приставки «и. о.». И Пригожин во время визита в Екатеринбург в мае 2023-го вспомнил эту историю. «Я [тогда] высказал гражданскую позицию, что делать этого [то есть назначать Пушкарева] нельзя. Мэр усрался и решил все-таки это сделать. Ну, усираешься, значит и мы будем усираться», — заявил Пригожин. Орлов в ответ предложил прийти на экскурсию в мэрию и музей. Но развития их публичная дискуссия не получила.
Вспоминая декабрьский диалог с Пригожиным, Орлов отметил, что он проходил конструктивно, не на повышенных тонах. «Он сказал: есть вот это, это и это [на Пушкарева]. Я ответил: хорошо, проверим», — рассказал мэр.
Бизнес-джет, принадлежащий Пригожину, разбился в Тверской области вечером 23 августа. Всего на борту находились десять человек. Все они погибли. Но подтверждений, что среди погибших — Пригожин, пока нет. Есть лишь официальное сообщение от Росавиации о том, что человек с такими именем значился в числе пассажиров.
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