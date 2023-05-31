Мэра Екатеринбурга попытались натравить на главу ЧВК Пригожина

Окружение Куйвашева захотело новый сериал — как с Соловьевым, но Орлов не повелся

31 мая 2023 в 21:28 Размер текста - 17 +

Перепалка самого Евгения Куйвашева (справа) с Пригожиным ранее «взорвала» федеральную информповестку Фото: Московец Илья © URA.RU Главу Екатеринбурга Алексея Орлова попытались втянуть в новый публичный конфликт с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. По данным URA.RU, когда Орлов накануне готовил ответ бизнесмену, употребившему в его отношении слово «усрался», окружение губернатора Евгения Куйвашева настаивало, что ответ должен быть максимально жестким, — желая получить новый информационный сериал. Во время визита Пригожина в столицу Урала 30 мая он, отвечая на вопрос журналиста, вспомнил про спор вокруг назначения директора музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева. Орлов представил его общественности в декабре 2022-го. Узнав об этом, Пригожин потребовал Пушкарева уволить — из-за того, что он, когда работал журналистом Znak.com, якобы дискредитировал ЧВК. И в целом выступил против спецоперации РФ на Украине. Но Орлов отказался снимать менеджера. В феврале 2023-го Пригожин раскритиковал свердловские власти за то, что в некоторых городах отказываются с почестями хоронить бойцов ЧВК. И снова упомянул екатеринбургский музей. Евгений Пригожин заявил, что мэр «усрался» в вопросе о назначении/отставке директора музея Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На это отреагировал уже Куйвашев. «Если каждый бизнесмен, который зарабатывает на школьном питании, будет пытаться управлять страной, мы далеко не уедем. Вы стряпайте котлеты и варите макароны, а мы в регионах сами разберемся», — сказал тогда глава региона. Его заявление на сутки сделало Куйвашева одной из самых обсуждаемых персон российской политики. Автором текста называют пиарщицу Куйвашева Аксану Панову — экс-главу Znak.com. Пригожин 30 мая призвал «не переоценивать дискуссию» с Куйвашевым. «Вопрос начался с того, что поставили директором музея человека, который перед этим активно дискредитировал ЧВК „Вагнер“. Я [тогда] высказал гражданскую позицию, что делать этого нельзя. Мэр усрался и решил все-таки это сделать. Ну, усираешься, значит и мы будем усираться», — заявил Пригожин. Алексея Орлова слова Пригожина задели Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Слово «усрался» Орлова задело. Вечером в его telegram-канале вышел миролюбивый пост. «Давайте все-таки не будем „у….“ а попробуем просто спокойно поговорить. Очень рад, что вы в очередной раз посетили Екатеринбург. Надеюсь, город вам понравился. Заходите в администрацию, наши двери открыты. Мы с удовольствием провели бы вам экскурсию, сводили бы в музей истории Екатеринбурга, который вы заочно так не любите», — написал Орлов. Источник агентства в областной власти поделился, что Орлов согласовывал свой ответ с губернатором. «Причем созванивались несколько раз — сначала решали, промолчать или нет, а затем — в какой подаче реагировать», — описал процесс собеседник. «Информблок резиденции [губернатора] — в лице, очевидно, Пановой — убеждал, что необходимо отвечать резко. Орлов сопротивлялся, не желая быть использованным, и в итоге отстоял свою точку зрения. Вышел пост, который готовила именно его пресс-служба», — добавил источник. Второй собеседник подтвердил, что Куйвашев и Орлов общались на эту тему, но сказал, что не знает об участии в этой интриги Пановой. Новость по теме Мэр Екатеринбурга ответил на грубость Пригожина, позвав на разговор Третий источник URA.RU предположил, что пиарщица хотела развернуть сюжет наподобие того, который случился весной-летом 2022-го, в разгар предвыборной кампании Куйвашева. Тогда его перепалка с телеведущим Владимиром Соловьевым несколько недель муссировалась telegram-каналами и СМИ — в ней появлялись все новые спикеры. Орлов в разговоре с URA.RU подтвердил, что обсуждал с Куйвашевым высказывание Пригожина. «Понятно, что манера у Евгения Викторовича выражать свои мысли, она такая… оригинальная. Как-то она меня задела. С Евгением Владимировичем мы, естественно, проговорили: человек находится в городе, и так ответил на вопрос [журналистов]…» — сказал Орлов. Описывая степень участия в истории губернатора и его окружения, мэр заявил: «Мы с ним просто обсудили. [Пост] делали наши ребята. <…> Если были какие-то другие варианты [поста], я о них не знаю. Сам решение принимаю в данном случае. Я счел нужным [ответить] именно так, как свойственно мне. Если бы стиль был другой, соответственно, это означало бы, что была чья-то рекомендация». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главу Екатеринбурга Алексея Орлова попытались втянуть в новый публичный конфликт с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. По данным URA.RU, когда Орлов накануне готовил ответ бизнесмену, употребившему в его отношении слово «усрался», окружение губернатора Евгения Куйвашева настаивало, что ответ должен быть максимально жестким, — желая получить новый информационный сериал. Во время визита Пригожина в столицу Урала 30 мая он, отвечая на вопрос журналиста, вспомнил про спор вокруг назначения директора музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева. Орлов представил его общественности в декабре 2022-го. Узнав об этом, Пригожин потребовал Пушкарева уволить — из-за того, что он, когда работал журналистом Znak.com, якобы дискредитировал ЧВК. И в целом выступил против спецоперации РФ на Украине. Но Орлов отказался снимать менеджера. В феврале 2023-го Пригожин раскритиковал свердловские власти за то, что в некоторых городах отказываются с почестями хоронить бойцов ЧВК. И снова упомянул екатеринбургский музей. На это отреагировал уже Куйвашев. «Если каждый бизнесмен, который зарабатывает на школьном питании, будет пытаться управлять страной, мы далеко не уедем. Вы стряпайте котлеты и варите макароны, а мы в регионах сами разберемся», — сказал тогда глава региона. Его заявление на сутки сделало Куйвашева одной из самых обсуждаемых персон российской политики. Автором текста называют пиарщицу Куйвашева Аксану Панову — экс-главу Znak.com. Пригожин 30 мая призвал «не переоценивать дискуссию» с Куйвашевым. «Вопрос начался с того, что поставили директором музея человека, который перед этим активно дискредитировал ЧВК „Вагнер“. Я [тогда] высказал гражданскую позицию, что делать этого нельзя. Мэр усрался и решил все-таки это сделать. Ну, усираешься, значит и мы будем усираться», — заявил Пригожин. Слово «усрался» Орлова задело. Вечером в его telegram-канале вышел миролюбивый пост. «Давайте все-таки не будем „у….“ а попробуем просто спокойно поговорить. Очень рад, что вы в очередной раз посетили Екатеринбург. Надеюсь, город вам понравился. Заходите в администрацию, наши двери открыты. Мы с удовольствием провели бы вам экскурсию, сводили бы в музей истории Екатеринбурга, который вы заочно так не любите», — написал Орлов. Источник агентства в областной власти поделился, что Орлов согласовывал свой ответ с губернатором. «Причем созванивались несколько раз — сначала решали, промолчать или нет, а затем — в какой подаче реагировать», — описал процесс собеседник. «Информблок резиденции [губернатора] — в лице, очевидно, Пановой — убеждал, что необходимо отвечать резко. Орлов сопротивлялся, не желая быть использованным, и в итоге отстоял свою точку зрения. Вышел пост, который готовила именно его пресс-служба», — добавил источник. Второй собеседник подтвердил, что Куйвашев и Орлов общались на эту тему, но сказал, что не знает об участии в этой интриги Пановой. Третий источник URA.RU предположил, что пиарщица хотела развернуть сюжет наподобие того, который случился весной-летом 2022-го, в разгар предвыборной кампании Куйвашева. Тогда его перепалка с телеведущим Владимиром Соловьевым несколько недель муссировалась telegram-каналами и СМИ — в ней появлялись все новые спикеры. Орлов в разговоре с URA.RU подтвердил, что обсуждал с Куйвашевым высказывание Пригожина. «Понятно, что манера у Евгения Викторовича выражать свои мысли, она такая… оригинальная. Как-то она меня задела. С Евгением Владимировичем мы, естественно, проговорили: человек находится в городе, и так ответил на вопрос [журналистов]…» — сказал Орлов. Описывая степень участия в истории губернатора и его окружения, мэр заявил: «Мы с ним просто обсудили. [Пост] делали наши ребята. <…> Если были какие-то другие варианты [поста], я о них не знаю. Сам решение принимаю в данном случае. Я счел нужным [ответить] именно так, как свойственно мне. Если бы стиль был другой, соответственно, это означало бы, что была чья-то рекомендация».