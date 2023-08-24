Названа самая частая жалоба от участников СВО

Фонд «Защитники Отечества» получил более 173 обращений с СВО

24 августа 2023 в 21:47 Размер текста - 17 +

Сергей Кириенко сообщил, что в фонде «Защитники Отечества» проходит индивидуальная работа с обращениями ветеранов СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Самым частым вопросом, с которым люди обращались в фонд «Защитники Отечества», стал запрос о назначении мер соцподдержки участникам спецоперации, ветеранам и их близким. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Администрации президента России, председатель наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества» Сергей Кириенко. «Наиболее частыми вопросами, с которыми обращались в фонд подопечные, стали запросы о назначении мер социальной поддержки — по более чем 21 000 из них есть решения», — рассказал Кириенко. По его словам, суммарно за все время работы в филиалы фонда поступило более 173 обращений. «Фонд „Защитники Отечества“ был создан по Указу Президента, и главный принцип его работы в том, что все — руководители филиалов фонда, социальные координаторы — относятся к участникам СВО, ветеранам и их семьям как к родным», — заявил Кириенко. Он отметил, что в фонд поступают сотни тысяч обращений от ветеранов, с каждым из которых проводится индивидуальная работа. Председатель фонда Анна Цивилева выступила в ходе заседания с докладом о деятельности фонда в регионах. Она также отметила, что каждая заявка рассматривается сотрудниками «Защитника Отечества» индивидуально. «Все вопросы на уровне сопереживания решают социальные координаторы, уделяя каждому подопечному столько внимания, сколько нужно», — заявила Цивилева. По ее словам, фонд сотрудничает с госкорпорациями, бизнес-сообществами, некоммерческими организациями для более эффективной помощи ветеранам и членам семей погибших бойцов. «Защитники Отечества» также заключают соглашения со спортивными клубами. Для ветеранов СВО и их семей есть квоты на бесплатное посещение спортивных мероприятий, спектаклей и концертов. Также с докладами выступили руководитель филиала в Ростовской области Татьяна Карасева и председатель межведомственной комиссии в Донецкой Народной Республике Алексей Никоноров. Они рассказали, что в Ростовской области фонд «Защитники Отечества» получил более 1300 обращений, а в ДНР поступило около шести тысяч сообщений. Фонд «Защитники Отечества» помогает получить все полагающиеся меры поддержки ветеранам и членам семей погибших в зоне спецоперации. В помощь входит медицинская и социальная реабилитация, лекарственное обеспечение, психологическая помощь, предоставление технических средств реабилитации и санаторно-курортного лечения, а также содействие в переобучении и трудоустройстве ветеранов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Самым частым вопросом, с которым люди обращались в фонд «Защитники Отечества», стал запрос о назначении мер соцподдержки участникам спецоперации, ветеранам и их близким. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Администрации президента России, председатель наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества» Сергей Кириенко. «Наиболее частыми вопросами, с которыми обращались в фонд подопечные, стали запросы о назначении мер социальной поддержки — по более чем 21 000 из них есть решения», — рассказал Кириенко. По его словам, суммарно за все время работы в филиалы фонда поступило более 173 обращений. «Фонд „Защитники Отечества“ был создан по Указу Президента, и главный принцип его работы в том, что все — руководители филиалов фонда, социальные координаторы — относятся к участникам СВО, ветеранам и их семьям как к родным», — заявил Кириенко. Он отметил, что в фонд поступают сотни тысяч обращений от ветеранов, с каждым из которых проводится индивидуальная работа. Председатель фонда Анна Цивилева выступила в ходе заседания с докладом о деятельности фонда в регионах. Она также отметила, что каждая заявка рассматривается сотрудниками «Защитника Отечества» индивидуально. «Все вопросы на уровне сопереживания решают социальные координаторы, уделяя каждому подопечному столько внимания, сколько нужно», — заявила Цивилева. По ее словам, фонд сотрудничает с госкорпорациями, бизнес-сообществами, некоммерческими организациями для более эффективной помощи ветеранам и членам семей погибших бойцов. «Защитники Отечества» также заключают соглашения со спортивными клубами. Для ветеранов СВО и их семей есть квоты на бесплатное посещение спортивных мероприятий, спектаклей и концертов. Также с докладами выступили руководитель филиала в Ростовской области Татьяна Карасева и председатель межведомственной комиссии в Донецкой Народной Республике Алексей Никоноров. Они рассказали, что в Ростовской области фонд «Защитники Отечества» получил более 1300 обращений, а в ДНР поступило около шести тысяч сообщений. Фонд «Защитники Отечества» помогает получить все полагающиеся меры поддержки ветеранам и членам семей погибших в зоне спецоперации. В помощь входит медицинская и социальная реабилитация, лекарственное обеспечение, психологическая помощь, предоставление технических средств реабилитации и санаторно-курортного лечения, а также содействие в переобучении и трудоустройстве ветеранов.