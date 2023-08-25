В Екатеринбург летит легендарный банщик, паривший Абрамовича

На Чемпионат по банному мастерству в Екатеринбург прилетит пармейстер Ляхов, паривший Абрамовича

На чемпионате выберут самого умелого парильщика Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Екатеринбург прилетит легенда русской бани, основатель школы банного мастерства Василий Ляхов, паривший Романа Абрамовича и других звезд политики, бизнеса и ТВ. Он приглашен в качестве эксперта на Чемпионат по банному мастерству, который пройдет в городе 3 сентября.

«Василий Ляхов — мегабанщик, знаменит на всю Россию. Он парил многих известных людей — например, Романа Абрамовича, заместителя премьер-министра Татарстана Василя Шайхразиева, бизнесмена Оскара Хартманна, ведущую 1 канала Ирину Муромцеву, чемпионку мира по самбо Марину Мохнаткину и многих других знаменитостей», — рассказали организаторы чемпионата.

На состязании банщики Екатеринбурга будут парить добровольцев, потом жюри выберет самого лучшего пармейстера. Чемпионат пройдет в банном комплексе «Три богатыря». Весь день на площадке будет работать ярмарка, где желающие смогут приобрести одежду, травы для ароматерапии, банные аксессуары и получить профессиональную консультацию.

«Чемпионат нацелен на развитие признания, формирования и поддержания положительного имиджа бани, банного мастерства, как элемента национальной культуры и как части мирового культурного наследия. А 4 сентября Василий Ляхов проведет в «Трех богатырях» уникальный семинар на тему «Групповое и семейное парение», — добавили организаторы.