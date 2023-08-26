Буданов оправдался из-за планов по захвату Крыма к весне 2023 года

Буданов: Украина выбилась из графика по захвату Крыма
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, stock, Буданов Кирилл
Кирилл Буданов отметил, что Киев не смог захватить Крым Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава украинской военной разведки (ГУР) Кирилл Буданов заявил, что план по захвату Крыма выбился из графика. Журналистка «Радио Свободы» (признано Минюстом РФ иноагентом) спросила у Буданова, почему его обещания по «оккупации полуострова» не соответствуют действительности.

«Выпали из графика [по захвату Крыма]. Если вы на это намекаете. Да, жаль признавать, что события развиваются медленнее, чем должны по расчетам. Ну, имеем, что имеем», — заявил Кирилл Буданов в интервью «Радио Свободы», отвечая на вопрос журналистки. Она вспомнила его слова, что Украина захватит Крым весной 2023 года. Само интервью опубликовано на youtube-канале «Радио Свободы».

Ранее Буданов заявлял, что у Украины осталась последняя надежда по оккупации Крыма. Глава ГУР нашел ее в Боге.

Во время спецоперации Украина несколько раз атаковала Крым и гражданскую инфраструктуру. Так, дважды пострадал Крымский мост: 8 октябре и 17 июля. Глава Украины Владимир Зеленский называл переправу главной военной целью Вооруженных сил страны. Также ВСУ несколько раз обстреливали Крым ракетами.

Крым вошел в состав России в 2014 году. Большинство жителей полуострова проголосовало за присоединение к России. После этого РФ стала возводить важную инфраструктуру на полуострове, которая не была построена Киевом.

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Глава украинской военной разведки (ГУР) Кирилл Буданов заявил, что план по захвату Крыма выбился из графика. Журналистка «Радио Свободы» (признано Минюстом РФ иноагентом) спросила у Буданова, почему его обещания по «оккупации полуострова» не соответствуют действительности. «Выпали из графика [по захвату Крыма]. Если вы на это намекаете. Да, жаль признавать, что события развиваются медленнее, чем должны по расчетам. Ну, имеем, что имеем», — заявил Кирилл Буданов в интервью «Радио Свободы», отвечая на вопрос журналистки. Она вспомнила его слова, что Украина захватит Крым весной 2023 года. Само интервью опубликовано на youtube-канале «Радио Свободы». Ранее Буданов заявлял, что у Украины осталась последняя надежда по оккупации Крыма. Глава ГУР нашел ее в Боге. Во время спецоперации Украина несколько раз атаковала Крым и гражданскую инфраструктуру. Так, дважды пострадал Крымский мост: 8 октябре и 17 июля. Глава Украины Владимир Зеленский называл переправу главной военной целью Вооруженных сил страны. Также ВСУ несколько раз обстреливали Крым ракетами. Крым вошел в состав России в 2014 году. Большинство жителей полуострова проголосовало за присоединение к России. После этого РФ стала возводить важную инфраструктуру на полуострове, которая не была построена Киевом.
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Ссылки по теме
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