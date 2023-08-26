Буданов оправдался из-за планов по захвату Крыма к весне 2023 года

Глава украинской военной разведки (ГУР) Кирилл Буданов заявил, что план по захвату Крыма выбился из графика. Журналистка «Радио Свободы» (признано Минюстом РФ иноагентом) спросила у Буданова, почему его обещания по «оккупации полуострова» не соответствуют действительности.
«Выпали из графика [по захвату Крыма]. Если вы на это намекаете. Да, жаль признавать, что события развиваются медленнее, чем должны по расчетам. Ну, имеем, что имеем», — заявил Кирилл Буданов в интервью «Радио Свободы», отвечая на вопрос журналистки. Она вспомнила его слова, что Украина захватит Крым весной 2023 года. Само интервью опубликовано на youtube-канале «Радио Свободы».
Ранее Буданов заявлял, что у Украины осталась последняя надежда по оккупации Крыма. Глава ГУР нашел ее в Боге.
Во время спецоперации Украина несколько раз атаковала Крым и гражданскую инфраструктуру. Так, дважды пострадал Крымский мост: 8 октябре и 17 июля. Глава Украины Владимир Зеленский называл переправу главной военной целью Вооруженных сил страны. Также ВСУ несколько раз обстреливали Крым ракетами.
Крым вошел в состав России в 2014 году. Большинство жителей полуострова проголосовало за присоединение к России. После этого РФ стала возводить важную инфраструктуру на полуострове, которая не была построена Киевом.
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