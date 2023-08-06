Буданов заявил, что Западу не удастся склонить Украину к миру

06 августа 2023 в 12:39 Размер текста - 17 +

Кирилл Буданов не исключил уменьшение западной поддержки Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западным странам не удастся склонить Украину к переговорам с Россией. Об этом заявил начальник Главного управления украинской разведки (ГУР) Кирилл Буданов, комментируя публикации в западной прессе о возможности мирного диалога с Москвой. «При желании Запад может предпринять много шагов, которые существенно осложнят наше положение, но принудить украинский народ, украинское общество к миру им не удастся», — заявил Кирилл Буданов в интервью болгарскому телеканалу bTV . Он отметил, что Запад может только уменьшить количество поставляемых пакетов с военной помощью. Однако такие шаги не повлияют на цели Украины. Ранее The New York Times сообщала, что давление на президента Украины Владимира Зеленского в ближайшее время будет нарастать. Это связано с тем, что страны Запада хотят склонить Украину к миру с Россией. Такая публикация вышла перед саммитом по Украине в Джидде (Саудовская Аравия), который проходит 6 августа.

Западным странам не удастся склонить Украину к переговорам с Россией. Об этом заявил начальник Главного управления украинской разведки (ГУР) Кирилл Буданов, комментируя публикации в западной прессе о возможности мирного диалога с Москвой. «При желании Запад может предпринять много шагов, которые существенно осложнят наше положение, но принудить украинский народ, украинское общество к миру им не удастся», — заявил Кирилл Буданов в интервью болгарскому телеканалу bTV. Он отметил, что Запад может только уменьшить количество поставляемых пакетов с военной помощью. Однако такие шаги не повлияют на цели Украины. Ранее The New York Times сообщала, что давление на президента Украины Владимира Зеленского в ближайшее время будет нарастать. Это связано с тем, что страны Запада хотят склонить Украину к миру с Россией. Такая публикация вышла перед саммитом по Украине в Джидде (Саудовская Аравия), который проходит 6 августа.