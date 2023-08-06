Буданов заявил, что Западу не удастся склонить Украину к миру

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, stock, Буданов Кирилл
Кирилл Буданов не исключил уменьшение западной поддержки Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Западным странам не удастся склонить Украину к переговорам с Россией. Об этом заявил начальник Главного управления украинской разведки (ГУР) Кирилл Буданов, комментируя публикации в западной прессе о возможности мирного диалога с Москвой.

«При желании Запад может предпринять много шагов, которые существенно осложнят наше положение, но принудить украинский народ, украинское общество к миру им не удастся», — заявил Кирилл Буданов в интервью болгарскому телеканалу bTV. Он отметил, что Запад может только уменьшить количество поставляемых пакетов с военной помощью. Однако такие шаги не повлияют на цели Украины.

Ранее The New York Times сообщала, что давление на президента Украины Владимира Зеленского в ближайшее время будет нарастать. Это связано с тем, что страны Запада хотят склонить Украину к миру с Россией. Такая публикация вышла перед саммитом по Украине в Джидде (Саудовская Аравия), который проходит 6 августа.

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Западным странам не удастся склонить Украину к переговорам с Россией. Об этом заявил начальник Главного управления украинской разведки (ГУР) Кирилл Буданов, комментируя публикации в западной прессе о возможности мирного диалога с Москвой. «При желании Запад может предпринять много шагов, которые существенно осложнят наше положение, но принудить украинский народ, украинское общество к миру им не удастся», — заявил Кирилл Буданов в интервью болгарскому телеканалу bTV. Он отметил, что Запад может только уменьшить количество поставляемых пакетов с военной помощью. Однако такие шаги не повлияют на цели Украины. Ранее The New York Times сообщала, что давление на президента Украины Владимира Зеленского в ближайшее время будет нарастать. Это связано с тем, что страны Запада хотят склонить Украину к миру с Россией. Такая публикация вышла перед саммитом по Украине в Джидде (Саудовская Аравия), который проходит 6 августа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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