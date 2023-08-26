26 августа 2023

В Свердловский город приедут африканцы, чтобы сыграть в футбол

Сборная города Березовский сыграет товарищеский матч со сборной ЮАР
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, мяч, футбол, стадион, спорт, игра
Матч состоится в рамках развития культурных и спортивных связей между странами БРИКС Фото:

В Березовском (Свердловская область) пройдет товарищеский матч по футболу между сборной города и командой Южно-Африканской Республики. Дата матча была перенесена по организационным причинам с 29 августа на сентябрь. Об этом рассказал глава Березовского городского округа Евгений Писцов.

«Вынужден вас проинформировать что из представительства БРИКС поступила информация о том, что по организационно-техническим причинам футбольная команда ЮАР не успевает к 29 августа прибыть на товарищеский матч со сборной Березовского. Матч переносится на период с 7 по 15 сентября», — сообщил в своем telegram-канале Писцов.

Матч состоится в рамках развития культурных и спортивных связей содружества государств, входящих в БРИКС. Точная дата игры будет известна позднее.

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В Березовском (Свердловская область) пройдет товарищеский матч по футболу между сборной города и командой Южно-Африканской Республики. Дата матча была перенесена по организационным причинам с 29 августа на сентябрь. Об этом рассказал глава Березовского городского округа Евгений Писцов. «Вынужден вас проинформировать что из представительства БРИКС поступила информация о том, что по организационно-техническим причинам футбольная команда ЮАР не успевает к 29 августа прибыть на товарищеский матч со сборной Березовского. Матч переносится на период с 7 по 15 сентября», — сообщил в своем telegram-канале Писцов. Матч состоится в рамках развития культурных и спортивных связей содружества государств, входящих в БРИКС. Точная дата игры будет известна позднее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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