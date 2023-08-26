В Свердловский город приедут африканцы, чтобы сыграть в футбол

Сборная города Березовский сыграет товарищеский матч со сборной ЮАР

27 августа 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

Матч состоится в рамках развития культурных и спортивных связей между странами БРИКС Фото: Илья Московец © URA.RU В Березовском (Свердловская область) пройдет товарищеский матч по футболу между сборной города и командой Южно-Африканской Республики. Дата матча была перенесена по организационным причинам с 29 августа на сентябрь. Об этом рассказал глава Березовского городского округа Евгений Писцов. «Вынужден вас проинформировать что из представительства БРИКС поступила информация о том, что по организационно-техническим причинам футбольная команда ЮАР не успевает к 29 августа прибыть на товарищеский матч со сборной Березовского. Матч переносится на период с 7 по 15 сентября», — сообщил в своем telegram-канале Писцов. Матч состоится в рамках развития культурных и спортивных связей содружества государств, входящих в БРИКС. Точная дата игры будет известна позднее.

В Березовском (Свердловская область) пройдет товарищеский матч по футболу между сборной города и командой Южно-Африканской Республики. Дата матча была перенесена по организационным причинам с 29 августа на сентябрь. Об этом рассказал глава Березовского городского округа Евгений Писцов. «Вынужден вас проинформировать что из представительства БРИКС поступила информация о том, что по организационно-техническим причинам футбольная команда ЮАР не успевает к 29 августа прибыть на товарищеский матч со сборной Березовского. Матч переносится на период с 7 по 15 сентября», — сообщил в своем telegram-канале Писцов. Матч состоится в рамках развития культурных и спортивных связей содружества государств, входящих в БРИКС. Точная дата игры будет известна позднее.