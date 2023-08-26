В Екатеринбурге с 25 августа ищут пропавшего 36-летнего Илью Шакирова. Об этом сообщили волонтеры регионального поискового отряда «ЛизаАлерт».
«Помогите найти 36-летнего Илью Шакирова! Он ушел в неизвестном направлении 25 августа в Екатеринбурге», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте».
Приметы мужчины: рост — 177 сантиметров, плотное телосложение, черные волосы и карие глаза. Он был одет в синюю куртку, серый спортивный костюм и черные кроссовки.
Если вам известно местоположение мужчины, то сообщите информацию волонтерам по номеру +7 (800) 700-54-52 (горячая линия). Также можно позвонить инфоргу Наталье по номеру +7 (902) 274-95-00.
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