26 августа 2023

В Екатеринбурге пропал 36-летний мужчина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Москва, букет, мужчина, цветы
Мужчину ищут волонтеры поискового отряда (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге с 25 августа ищут пропавшего 36-летнего Илью Шакирова. Об этом сообщили волонтеры регионального поискового отряда «ЛизаАлерт».

«Помогите найти 36-летнего Илью Шакирова! Он ушел в неизвестном направлении 25 августа в Екатеринбурге», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте».

Приметы мужчины: рост — 177 сантиметров, плотное телосложение, черные волосы и карие глаза. Он был одет в синюю куртку, серый спортивный костюм и черные кроссовки.

Если вам известно местоположение мужчины, то сообщите информацию волонтерам по номеру +7 (800) 700-54-52 (горячая линия). Также можно позвонить инфоргу Наталье по номеру +7 (902) 274-95-00.

Мужчина ушел из дома 25 августа
Мужчина ушел из дома 25 августа
Фото:

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В Екатеринбурге с 25 августа ищут пропавшего 36-летнего Илью Шакирова. Об этом сообщили волонтеры регионального поискового отряда «ЛизаАлерт». «Помогите найти 36-летнего Илью Шакирова! Он ушел в неизвестном направлении 25 августа в Екатеринбурге», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Приметы мужчины: рост — 177 сантиметров, плотное телосложение, черные волосы и карие глаза. Он был одет в синюю куртку, серый спортивный костюм и черные кроссовки. Если вам известно местоположение мужчины, то сообщите информацию волонтерам по номеру +7 (800) 700-54-52 (горячая линия). Также можно позвонить инфоргу Наталье по номеру +7 (902) 274-95-00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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