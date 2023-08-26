Синоптики выпустили штормовое предупреждение для свердловчан

Штормовое предупреждение объявлено из-за пожарной опасности
Синоптики объявили штормовое предупреждение в Свердловской области на 27—28 августа из-за высокой пожарной опасности. Об этом сообщили в Уральском гидрометцентре.
«Штормовое предупреждение об опасных метеорологических явлениях. <…> 27—28 августа в отдельных районах Свердловской области сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность», —
Ранее синоптики объявляли высокую пожарную опасность в регионе с 17 по 19 августа. Тогда был объявлен только четвертый класс горимости леса по региональной шкале. В этот раз объявлен еще и пятый.
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