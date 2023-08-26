Синоптики выпустили штормовое предупреждение для свердловчан

В Свердловской области объявили штормовое предупреждение из-за пожароопасности

27 августа 2023 в 17:33 Размер текста - 17 +

Штормовое предупреждение объявлено из-за пожарной опасности Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Синоптики объявили штормовое предупреждение в Свердловской области на 27—28 августа из-за высокой пожарной опасности. Об этом сообщили в Уральском гидрометцентре. «Штормовое предупреждение об опасных метеорологических явлениях. <…> 27—28 августа в отдельных районах Свердловской области сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность», — написали синоптики на официальном сайте. Ранее синоптики объявляли высокую пожарную опасность в регионе с 17 по 19 августа. Тогда был объявлен только четвертый класс горимости леса по региональной шкале. В этот раз объявлен еще и пятый.

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Свердловской области на 27—28 августа из-за высокой пожарной опасности. Об этом сообщили в Уральском гидрометцентре. «Штормовое предупреждение об опасных метеорологических явлениях. <…> 27—28 августа в отдельных районах Свердловской области сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность», — написали синоптики на официальном сайте. Ранее синоптики объявляли высокую пожарную опасность в регионе с 17 по 19 августа. Тогда был объявлен только четвертый класс горимости леса по региональной шкале. В этот раз объявлен еще и пятый.