26 августа 2023

Синоптики выпустили штормовое предупреждение для свердловчан

В Свердловской области объявили штормовое предупреждение из-за пожароопасности
© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, штормовое предупреждение, автомобиль, нива, плохая погода, черные тучи
Штормовое предупреждение объявлено из-за пожарной опасности Фото:

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Свердловской области на 27—28 августа из-за высокой пожарной опасности. Об этом сообщили в Уральском гидрометцентре.

«Штормовое предупреждение об опасных метеорологических явлениях. <…> 27—28 августа в отдельных районах Свердловской области сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность», — написали синоптики на официальном сайте.

Ранее синоптики объявляли высокую пожарную опасность в регионе с 17 по 19 августа. Тогда был объявлен только четвертый класс горимости леса по региональной шкале. В этот раз объявлен еще и пятый.

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Синоптики объявили штормовое предупреждение в Свердловской области на 27—28 августа из-за высокой пожарной опасности. Об этом сообщили в Уральском гидрометцентре. «Штормовое предупреждение об опасных метеорологических явлениях. <…> 27—28 августа в отдельных районах Свердловской области сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность», — написали синоптики на официальном сайте. Ранее синоптики объявляли высокую пожарную опасность в регионе с 17 по 19 августа. Тогда был объявлен только четвертый класс горимости леса по региональной шкале. В этот раз объявлен еще и пятый.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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