Российская поп-группа «Винтаж» выступает у торгового центра «Мега» в Екатеринбурге в рамках фестиваля Summer Fest, рассказал читатель URA.RU. Ранее группа выступала в столице Урала 19 августа на 300-летии города.
«Сейчас у ТЦ „Мега“ с песнями выступает группа „Винтаж“. Народу собралось много», — поделился собеседник агентства.
Группа «Винтаж» является хедлайнером Summer Fest. После выступления на юбилее Екатеринбурга участники группы почтили минутой молчания бойцов, погибших в ходе спецоперации на Украине.
В состав группы «Винтаж» входят ее основатели — вокалистка Анна Плетнева и певец, композитор и саунд-продюсер Алексей Романоф. Кроме того в ней участвовали танцовщицы Мия и Светлана Иванова.
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