26 августа 2023

Группа «Винтаж» вернулась в Екатеринбург спустя неделю ради фестиваля. Видео

Группа «Винтаж» выступает на Summer Fest в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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BIG LOVE SHOW в Екатеринбург-ЭКСПО. Екатеринбург , группа винтаж
До этого группа выступала на 300-летии Екатеринбурга Фото:

Российская поп-группа «Винтаж» выступает у торгового центра «Мега» в Екатеринбурге в рамках фестиваля Summer Fest, рассказал читатель URA.RU. Ранее группа выступала в столице Урала 19 августа на 300-летии города.

«Сейчас у ТЦ „Мега“ с песнями выступает группа „Винтаж“. Народу собралось много», — поделился собеседник агентства.

Группа «Винтаж» является хедлайнером Summer Fest. После выступления на юбилее Екатеринбурга участники группы почтили минутой молчания бойцов, погибших в ходе спецоперации на Украине.

В состав группы «Винтаж» входят ее основатели — вокалистка Анна Плетнева и певец, композитор и саунд-продюсер Алексей Романоф. Кроме того в ней участвовали танцовщицы Мия и Светлана Иванова.

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Российская поп-группа «Винтаж» выступает у торгового центра «Мега» в Екатеринбурге в рамках фестиваля Summer Fest, рассказал читатель URA.RU. Ранее группа выступала в столице Урала 19 августа на 300-летии города. «Сейчас у ТЦ „Мега“ с песнями выступает группа „Винтаж“. Народу собралось много», — поделился собеседник агентства. Группа «Винтаж» является хедлайнером Summer Fest. После выступления на юбилее Екатеринбурга участники группы почтили минутой молчания бойцов, погибших в ходе спецоперации на Украине. В состав группы «Винтаж» входят ее основатели — вокалистка Анна Плетнева и певец, композитор и саунд-продюсер Алексей Романоф. Кроме того в ней участвовали танцовщицы Мия и Светлана Иванова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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