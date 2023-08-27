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Радиохолдинг в Перми помог полиции с установкой оборудования для связи

© Служба новостей «URA.RU»
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Демонстрация. Челябинск, силовики, рация, радиостанция, полиция
Полицейский главк и «РМГ Пермь» заключили договор для установки оборудования связи Фото:

ГУ МВД по Пермскому краю установит оборудование связи в помещении, а также на вышке радиохолдинга «РМГ Пермь». Об этом говорится в госконтракте, который стороны заключили в августе этого года. Согласно документу, размещенному на ресурсе ЕИС Закупки, речь идет об установке цифрового ретранслятора.

«Аренда нежилого помещении под установку оборудования площадью два кв. м. на пятом этаже административного здания и участка металлической решетчатой башни на высотках + 70 м., + 93 м., находящихся по адресу: г. Пермь, бульвар Гагарина, 80А. Имущество передается в целях размещения передающих антенн радиосвязи и передающего оборудования», — сказано в госконтракте.

Договор между сторонами действует с 1 декабря 2023 года по 30 ноября 2024 года. Сумма арендной платы составит 183 050 рублей 76 копеек. Также полицейский главк заключил несколько контрактов на аренду крыш для размещения оборудования связи ООО «Стандарт ПМ» и товариществами собственников жилья «Героев Хасана, 91А», Проспект Парковый, 54/1» и «Уинская, 29». Общая сумма контрактов составила 705 тысяч рублей.

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ГУ МВД по Пермскому краю установит оборудование связи в помещении, а также на вышке радиохолдинга «РМГ Пермь». Об этом говорится в госконтракте, который стороны заключили в августе этого года. Согласно документу, размещенному на ресурсе ЕИС Закупки, речь идет об установке цифрового ретранслятора. «Аренда нежилого помещении под установку оборудования площадью два кв. м. на пятом этаже административного здания и участка металлической решетчатой башни на высотках + 70 м., + 93 м., находящихся по адресу: г. Пермь, бульвар Гагарина, 80А. Имущество передается в целях размещения передающих антенн радиосвязи и передающего оборудования», — сказано в госконтракте. Договор между сторонами действует с 1 декабря 2023 года по 30 ноября 2024 года. Сумма арендной платы составит 183 050 рублей 76 копеек. Также полицейский главк заключил несколько контрактов на аренду крыш для размещения оборудования связи ООО «Стандарт ПМ» и товариществами собственников жилья «Героев Хасана, 91А», Проспект Парковый, 54/1» и «Уинская, 29». Общая сумма контрактов составила 705 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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