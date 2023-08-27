Пермские бойцы получили от земляков бронежилеты и приборы ночного видения

Бойцы на передовой получили все снаряжение, о котором просили Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Военнослужащие из Пермского края, которые находятся в зоне спецоперации, получили новую партию груза от земляков. Бойцам доставят спецоборудование, еду и средства гигиены. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.

«Двумя грузовыми автомобилями и внедорожником на передовую будут доставлены тактическое и специальное оборудование (бронежилеты, приборы ночного видения, миноискатели и генераторы), а также продукты питания и средства личной гигиены. Груз получат две воинские части, в которых несут службу прикамцы из числа мобилизованных, контрактников и добровольцев» — говорится на сайте. Внедорожник, на котором будут доставлены грузы также отдадут военнослужащим для несения службы.

Как отметил глава региона Дмитрий Махонин, бойцы получат все то, о чем просили. Также очередной конвой с гуманитарным грузом приедет к жителям Северодонецка (ЛНР). Горожанам передадут наборы для первоклассников и спортивный инвентарь. За время спецоперации край отправил более 400 конвоев с грузом пермским военнослужащим и жителям Северодонецка. Ранее благотворительный фонд «Добровольцы Донбасса» отправили прикамским бойцам бронежилеты и мотоцикл, которым военные похвастались в соцсетях.

Между Пермским краем и Северодонецком заключено соглашение о восстановлении города. С 2022 года регион помог восстановить Северодонецку несколько школ, центральное отопление и коммунальную инфраструктуру. Местные МФЦ получили от региона новое оборудование, а школы — учебные пособия. Также в городе недавно открылся магазин, в котором продают товары из Пермского края.