27 августа 2023
26 августа 2023

Пермские бойцы получили от земляков бронежилеты и приборы ночного видения

© Служба новостей «URA.RU»
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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, каска, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бронежилеты, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Бойцы на передовой получили все снаряжение, о котором просили Фото:

Военнослужащие из Пермского края, которые находятся в зоне спецоперации, получили новую партию груза от земляков. Бойцам доставят спецоборудование, еду и средства гигиены. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.

«Двумя грузовыми автомобилями и внедорожником на передовую будут доставлены тактическое и специальное оборудование (бронежилеты, приборы ночного видения, миноискатели и генераторы), а также продукты питания и средства личной гигиены. Груз получат две воинские части, в которых несут службу прикамцы из числа мобилизованных, контрактников и добровольцев» — говорится на сайте. Внедорожник, на котором будут доставлены грузы также отдадут военнослужащим для несения службы.

Как отметил глава региона Дмитрий Махонин, бойцы получат все то, о чем просили. Также очередной конвой с гуманитарным грузом приедет к жителям Северодонецка (ЛНР). Горожанам передадут наборы для первоклассников и спортивный инвентарь. За время спецоперации край отправил более 400 конвоев с грузом пермским военнослужащим и жителям Северодонецка. Ранее благотворительный фонд «Добровольцы Донбасса» отправили прикамским бойцам бронежилеты и мотоцикл, которым военные похвастались в соцсетях.

Между Пермским краем и Северодонецком заключено соглашение о восстановлении города. С 2022 года регион помог восстановить Северодонецку несколько школ, центральное отопление и коммунальную инфраструктуру. Местные МФЦ получили от региона новое оборудование, а школы — учебные пособия. Также в городе недавно открылся магазин, в котором продают товары из Пермского края.

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Военнослужащие из Пермского края, которые находятся в зоне спецоперации, получили новую партию груза от земляков. Бойцам доставят спецоборудование, еду и средства гигиены. Об этом сообщается на сайте краевого правительства. «Двумя грузовыми автомобилями и внедорожником на передовую будут доставлены тактическое и специальное оборудование (бронежилеты, приборы ночного видения, миноискатели и генераторы), а также продукты питания и средства личной гигиены. Груз получат две воинские части, в которых несут службу прикамцы из числа мобилизованных, контрактников и добровольцев» — говорится на сайте. Внедорожник, на котором будут доставлены грузы также отдадут военнослужащим для несения службы. Как отметил глава региона Дмитрий Махонин, бойцы получат все то, о чем просили. Также очередной конвой с гуманитарным грузом приедет к жителям Северодонецка (ЛНР). Горожанам передадут наборы для первоклассников и спортивный инвентарь. За время спецоперации край отправил более 400 конвоев с грузом пермским военнослужащим и жителям Северодонецка. Ранее благотворительный фонд «Добровольцы Донбасса» отправили прикамским бойцам бронежилеты и мотоцикл, которым военные похвастались в соцсетях. Между Пермским краем и Северодонецком заключено соглашение о восстановлении города. С 2022 года регион помог восстановить Северодонецку несколько школ, центральное отопление и коммунальную инфраструктуру. Местные МФЦ получили от региона новое оборудование, а школы — учебные пособия. Также в городе недавно открылся магазин, в котором продают товары из Пермского края.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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