Челябинским заправщикам запретили называть топливо башкирским

Два предприятия Челябинска, содержащие автозавправки, заставили отказаться от продажи езниза под маркой башкирского топлива. Как заявили в пресс-службе челябинского УФАС, в этом усмотрели признаки недобросовестной конкуренции.
«Челябинское УФАС России выдало предупреждение продавцам бензина. На доске информации в помещении заправочной станции размещены сведения о продаже бензина „Башкирское топливо“», — отметили в УФАС.
С жалобой обратилась компания «Башнефть-Розница». Заявителя возмутило: продукцию на заправки сети Oil Plus фирма не поставляет, а под башкирский продукт топливо забрендировано. Кроме доски объявлений, нарушители использовали паспорт качества «Башнефти» с указанием на марку бензина АИ-95.
В результате хозсубъектам предписали прекратить размещение указанных сведений. Иначе возбудят дело о нарушении антимонопольного законодательства.
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