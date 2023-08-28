Челябинским заправщикам запретили называть топливо башкирским

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Двум заправщикам Челябинска запретили называть топливо башкирским Фото:

Два предприятия Челябинска, содержащие автозавправки, заставили отказаться от продажи езниза под маркой башкирского топлива. Как заявили в пресс-службе челябинского УФАС, в этом усмотрели признаки недобросовестной конкуренции.

«Челябинское УФАС России выдало предупреждение продавцам бензина. На доске информации в помещении заправочной станции размещены сведения о продаже бензина „Башкирское топливо“», — отметили в УФАС.

С жалобой обратилась компания «Башнефть-Розница». Заявителя возмутило: продукцию на заправки сети Oil Plus фирма не поставляет, а под башкирский продукт топливо забрендировано. Кроме доски объявлений, нарушители использовали паспорт качества «Башнефти» с указанием на марку бензина АИ-95.

В результате хозсубъектам предписали прекратить размещение указанных сведений. Иначе возбудят дело о нарушении антимонопольного законодательства.

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Два предприятия Челябинска, содержащие автозавправки, заставили отказаться от продажи езниза под маркой башкирского топлива. Как заявили в пресс-службе челябинского УФАС, в этом усмотрели признаки недобросовестной конкуренции. «Челябинское УФАС России выдало предупреждение продавцам бензина. На доске информации в помещении заправочной станции размещены сведения о продаже бензина „Башкирское топливо“», — отметили в УФАС. С жалобой обратилась компания «Башнефть-Розница». Заявителя возмутило: продукцию на заправки сети Oil Plus фирма не поставляет, а под башкирский продукт топливо забрендировано. Кроме доски объявлений, нарушители использовали паспорт качества «Башнефти» с указанием на марку бензина АИ-95. В результате хозсубъектам предписали прекратить размещение указанных сведений. Иначе возбудят дело о нарушении антимонопольного законодательства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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