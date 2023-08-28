Пермского депутата оштрафовали за пренебрежение обязанностями

Краснокамского депутата Ильюшенко привлекли к административной ответственности

Арбитражный суд признал депутата виновным Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Депутат Краснокамской думы Юрий Ильюшенко привлечен к административной ответственности. Он не предоставил своему финансовому управляющему документы о своем имуществе в рамках процедуры банкротства. Тем самым он продемонстрировал пренебрежение своими обязанностями должника. Соответствующее решение опубликовано в картотеке Арбитражного суда Пермского края.

«В рассматриваемом случае состав правонарушения является формальным. Угроза охраняемым общественным отношениям заключается не в наступлении каких-либо материальных последствий правонарушения, а в пренебрежительном отношении должника к исполнению своих обязанностей», — говорится в решении.

Ильюшенко должен был до 9 декабря 2021 года передать своему финансовому управляющему имуществе и документы «согласно перечню». Он этого не сделал. Суд приговорил его к штрафу в размере 1000 рублей. Юрий Июльшенко был признан банкротом в 2020 году.