28 августа 2023

Пермского депутата оштрафовали за пренебрежение обязанностями

Краснокамского депутата Ильюшенко привлекли к административной ответственности
© Служба новостей «URA.RU»
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Статуя Фемиды у краевого арбитражного суда. Пермь, фемида, правосудие
Арбитражный суд признал депутата виновным Фото:

Депутат Краснокамской думы Юрий Ильюшенко привлечен к административной ответственности. Он не предоставил своему финансовому управляющему документы о своем имуществе в рамках процедуры банкротства. Тем самым он продемонстрировал пренебрежение своими обязанностями должника. Соответствующее решение опубликовано в картотеке Арбитражного суда Пермского края.

«В рассматриваемом случае состав правонарушения является формальным. Угроза охраняемым общественным отношениям заключается не в наступлении каких-либо материальных последствий правонарушения, а в пренебрежительном отношении должника к исполнению своих обязанностей», — говорится в решении.

Ильюшенко должен был до 9 декабря 2021 года передать своему финансовому управляющему имуществе и документы «согласно перечню». Он этого не сделал. Суд приговорил его к штрафу в размере 1000 рублей. Юрий Июльшенко был признан банкротом в 2020 году.

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Депутат Краснокамской думы Юрий Ильюшенко привлечен к административной ответственности. Он не предоставил своему финансовому управляющему документы о своем имуществе в рамках процедуры банкротства. Тем самым он продемонстрировал пренебрежение своими обязанностями должника. Соответствующее решение опубликовано в картотеке Арбитражного суда Пермского края. «В рассматриваемом случае состав правонарушения является формальным. Угроза охраняемым общественным отношениям заключается не в наступлении каких-либо материальных последствий правонарушения, а в пренебрежительном отношении должника к исполнению своих обязанностей», — говорится в решении. Ильюшенко должен был до 9 декабря 2021 года передать своему финансовому управляющему имуществе и документы «согласно перечню». Он этого не сделал. Суд приговорил его к штрафу в размере 1000 рублей. Юрий Июльшенко был признан банкротом в 2020 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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