CNN узнал стоимость часа полета на F-16 для Украины

CNN: час полета на F-16 обойдется Украине в 27 тысяч долларов

29 августа 2023 в 21:00 Размер текста - 17 +

Истребитель имеет десятки тысяч деталей, поэтому как только он приземлится, в нем нужно будет что-то чинить, сказал Марк Кансиан Фото: Staff Sgt. Tory Cusimano / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Стоимость часа полета на истребителях F-16 для Украины составит практически 27 тысяч долларов. Об этом рассказал старший советник Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Марк Кансиан. «F-16 требуется 16 часов обслуживания на час полета. При стоимости почти 27 000 долларов за час», — сказал Кансиан, его слова передает CNN. Он добавил, что истребитель имеет десятки тысяч деталей, поэтому как только он приземлится, в нем нужно будет что-то чинить. Как отмечают в статье, F-16 требует гораздо большего обслуживания, чем средний истребитель советской эпохи. В связи с этим для украинских военных это станет такой же сложной задачей, как и его управление. Киев в скором времени должен получить истребители F-16. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил газете Bild, что обещанные Западом боевые самолеты впервые могут быть использованы украинскими летчиками весной следующего года, передает RT. URA.RU приводило всю информацию, которая известна о передаче истребителей на Украину.

Стоимость часа полета на истребителях F-16 для Украины составит практически 27 тысяч долларов. Об этом рассказал старший советник Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Марк Кансиан. «F-16 требуется 16 часов обслуживания на час полета. При стоимости почти 27 000 долларов за час», — сказал Кансиан, его слова передает CNN. Он добавил, что истребитель имеет десятки тысяч деталей, поэтому как только он приземлится, в нем нужно будет что-то чинить. Как отмечают в статье, F-16 требует гораздо большего обслуживания, чем средний истребитель советской эпохи. В связи с этим для украинских военных это станет такой же сложной задачей, как и его управление. Киев в скором времени должен получить истребители F-16. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил газете Bild, что обещанные Западом боевые самолеты впервые могут быть использованы украинскими летчиками весной следующего года, передает RT. URA.RU приводило всю информацию, которая известна о передаче истребителей на Украину.