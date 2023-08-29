CNN узнал стоимость часа полета на F-16 для Украины

CNN: час полета на F-16 обойдется Украине в 27 тысяч долларов
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Истребитель F-16. stock, нато, сша, истребитель, f-16, stock, ф-16
Истребитель имеет десятки тысяч деталей, поэтому как только он приземлится, в нем нужно будет что-то чинить, сказал Марк Кансиан Фото:
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Стоимость часа полета на истребителях F-16 для Украины составит практически 27 тысяч долларов. Об этом рассказал старший советник Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Марк Кансиан.

«F-16 требуется 16 часов обслуживания на час полета. При стоимости почти 27 000 долларов за час», — сказал Кансиан, его слова передает CNN. Он добавил, что истребитель имеет десятки тысяч деталей, поэтому как только он приземлится, в нем нужно будет что-то чинить.

Как отмечают в статье, F-16 требует гораздо большего обслуживания, чем средний истребитель советской эпохи. В связи с этим для украинских военных это станет такой же сложной задачей, как и его управление.

Киев в скором времени должен получить истребители F-16. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил газете Bild, что обещанные Западом боевые самолеты впервые могут быть использованы украинскими летчиками весной следующего года, передает RT. URA.RU приводило всю информацию, которая известна о передаче истребителей на Украину.

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Стоимость часа полета на истребителях F-16 для Украины составит практически 27 тысяч долларов. Об этом рассказал старший советник Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Марк Кансиан. «F-16 требуется 16 часов обслуживания на час полета. При стоимости почти 27 000 долларов за час», — сказал Кансиан, его слова передает CNN. Он добавил, что истребитель имеет десятки тысяч деталей, поэтому как только он приземлится, в нем нужно будет что-то чинить. Как отмечают в статье, F-16 требует гораздо большего обслуживания, чем средний истребитель советской эпохи. В связи с этим для украинских военных это станет такой же сложной задачей, как и его управление. Киев в скором времени должен получить истребители F-16. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил газете Bild, что обещанные Западом боевые самолеты впервые могут быть использованы украинскими летчиками весной следующего года, передает RT. URA.RU приводило всю информацию, которая известна о передаче истребителей на Украину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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