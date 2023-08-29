В Челябинске отключат четыре светофора на проспекте Победы и Свердловском тракте

29 августа 2023 в 22:37 Размер текста - 17 +

Водителям и пешеходам нужно быть внимательными на участках, где отключат светофоры Фото: Московец Илья © URA.RU В Челябинске 29 и 30 августа до окончания ремонтных работ отключат светофоры на проспекте Победы и Свердловском тракте. Об этом сообщает пресс-служба городского Управления ГИБДД ГУ МВД. «29 августа будет отключен светофор с 23:00 до окончания работ на перекрестке: проспект Победы — ул. Краснознаменная. Завтра, 30 августа, будут отключены светофоры на перекрестках: <…> с 9:00 до окончания работ проспект Победы — ул. Артиллерийская», — сообщает пресс-служба ведомства в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Также 30 августа с 8:00 до 17:00 отключат два светофора по Свердловскому тракту. Один около остановки «Ветлечебница», второй — в районе дома №20. В Госавтоинспекции просят учитывать информацию и заранее планировать маршруты. Ранее в Центральном и Советском районах Челябинска отключали два светофора. 28 августа не работали светофоры на перекрестке улицы Энтузиастов с улицей Сони Кривой, и по улице Дарвина в районе «Южуралмебели».

В Челябинске 29 и 30 августа до окончания ремонтных работ отключат светофоры на проспекте Победы и Свердловском тракте. Об этом сообщает пресс-служба городского Управления ГИБДД ГУ МВД. «29 августа будет отключен светофор с 23:00 до окончания работ на перекрестке: проспект Победы — ул. Краснознаменная. Завтра, 30 августа, будут отключены светофоры на перекрестках: <…> с 9:00 до окончания работ проспект Победы — ул. Артиллерийская», — сообщает пресс-служба ведомства в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Также 30 августа с 8:00 до 17:00 отключат два светофора по Свердловскому тракту. Один около остановки «Ветлечебница», второй — в районе дома №20. В Госавтоинспекции просят учитывать информацию и заранее планировать маршруты. Ранее в Центральном и Советском районах Челябинска отключали два светофора. 28 августа не работали светофоры на перекрестке улицы Энтузиастов с улицей Сони Кривой, и по улице Дарвина в районе «Южуралмебели».