В Челябинске отключат четыре светофора на проспекте Победы и Свердловском тракте

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Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха им. В. В. Маяковского. Екатеринбург, светофор, дорожные работы, объезд
Водителям и пешеходам нужно быть внимательными на участках, где отключат светофоры Фото:

В Челябинске 29 и 30 августа до окончания ремонтных работ отключат светофоры на проспекте Победы и Свердловском тракте. Об этом сообщает пресс-служба городского Управления ГИБДД ГУ МВД.

«29 августа будет отключен светофор с 23:00 до окончания работ на перекрестке: проспект Победы — ул. Краснознаменная. Завтра, 30 августа, будут отключены светофоры на перекрестках: <…> с 9:00 до окончания работ проспект Победы — ул. Артиллерийская», — сообщает пресс-служба ведомства в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

Также 30 августа с 8:00 до 17:00 отключат два светофора по Свердловскому тракту. Один около остановки «Ветлечебница», второй — в районе дома №20. В Госавтоинспекции просят учитывать информацию и заранее планировать маршруты.

Ранее в Центральном и Советском районах Челябинска отключали два светофора. 28 августа не работали светофоры на перекрестке улицы Энтузиастов с улицей Сони Кривой, и по улице Дарвина в районе «Южуралмебели».

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В Челябинске 29 и 30 августа до окончания ремонтных работ отключат светофоры на проспекте Победы и Свердловском тракте. Об этом сообщает пресс-служба городского Управления ГИБДД ГУ МВД. «29 августа будет отключен светофор с 23:00 до окончания работ на перекрестке: проспект Победы — ул. Краснознаменная. Завтра, 30 августа, будут отключены светофоры на перекрестках: <…> с 9:00 до окончания работ проспект Победы — ул. Артиллерийская», — сообщает пресс-служба ведомства в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Также 30 августа с 8:00 до 17:00 отключат два светофора по Свердловскому тракту. Один около остановки «Ветлечебница», второй — в районе дома №20. В Госавтоинспекции просят учитывать информацию и заранее планировать маршруты. Ранее в Центральном и Советском районах Челябинска отключали два светофора. 28 августа не работали светофоры на перекрестке улицы Энтузиастов с улицей Сони Кривой, и по улице Дарвина в районе «Южуралмебели».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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