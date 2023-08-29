Свердловчан вывели на круглосуточное строительство путинского автобана

30 августа 2023 в 13:22 Размер текста - 17 +

Трассу М-12 на территории Свердловской области строят круглосуточно Фото: Московец Илья © URA.RU В Свердловской области уложили 12 километров асфальта на трассе Дюртюли — Ачит, которая станет частью трассы М-12, прозванной в народе путинским автобаном. Строители работают там круглосуточно, сообщили URA.RU в департаменте информационной политики региона. «Дорожники уложили около 12 км асфальтобетона на скоростной трассе Дюртюли — Ачит на территории Свердловской области. Работы на участке, который строится по поручению Президента Владимира Путина о продлении магистрали М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга, ведутся круглосуточно», — говорится в сообщении департамента. В апреле 2021 года президент РФ Владимир Путин предложил продлить федеральную высокоскоростную магистраль М-12 от Москвы до Екатеринбурга. Новая магистраль будет платной — за исключением участков уже существующих дорог. Строительство трассы между Казанью и Екатеринбургом обойдется в 260 млрд рублей и закончится в 2024 году. По расчетам дорожников, время в пути из Екатеринбурга в Москву сократится с 35 до 17 часов. На территории Свердловской области трасса М-12 вольется в Пермский тракт, который сейчас усиленно ремонтируют. Строители работают на трассе круглосуточно Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области уложили 12 километров асфальта на трассе Дюртюли — Ачит, которая станет частью трассы М-12, прозванной в народе путинским автобаном. Строители работают там круглосуточно, сообщили URA.RU в департаменте информационной политики региона. «Дорожники уложили около 12 км асфальтобетона на скоростной трассе Дюртюли — Ачит на территории Свердловской области. Работы на участке, который строится по поручению Президента Владимира Путина о продлении магистрали М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга, ведутся круглосуточно», — говорится в сообщении департамента. В апреле 2021 года президент РФ Владимир Путин предложил продлить федеральную высокоскоростную магистраль М-12 от Москвы до Екатеринбурга. Новая магистраль будет платной — за исключением участков уже существующих дорог. Строительство трассы между Казанью и Екатеринбургом обойдется в 260 млрд рублей и закончится в 2024 году. По расчетам дорожников, время в пути из Екатеринбурга в Москву сократится с 35 до 17 часов. На территории Свердловской области трасса М-12 вольется в Пермский тракт, который сейчас усиленно ремонтируют.