Свердловчан вывели на круглосуточное строительство путинского автобана

В Свердловской области уложили 12 километров асфальта на трассе Дюртюли — Ачит, которая станет частью трассы М-12, прозванной в народе путинским автобаном. Строители работают там круглосуточно, сообщили URA.RU в департаменте информационной политики региона.
«Дорожники уложили около 12 км асфальтобетона на скоростной трассе Дюртюли — Ачит на территории Свердловской области. Работы на участке, который строится по поручению Президента Владимира Путина о продлении магистрали М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга, ведутся круглосуточно», — говорится в сообщении департамента.
В апреле 2021 года президент РФ Владимир Путин предложил продлить федеральную высокоскоростную магистраль М-12 от Москвы до Екатеринбурга. Новая магистраль будет платной — за исключением участков уже существующих дорог. Строительство трассы между Казанью и Екатеринбургом обойдется в 260 млрд рублей и закончится в 2024 году. По расчетам дорожников, время в пути из Екатеринбурга в Москву сократится с 35 до 17 часов. На территории Свердловской области трасса М-12 вольется в Пермский тракт, который сейчас усиленно ремонтируют.
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