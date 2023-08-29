Власти Верещагино сообщили об установке БТР в городском сквере. Фото

30 августа 2023 в 16:28 Размер текста - 17 +

Бронетранспортер прибыл в Верещагино (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В городе Веращигино Пермского края доставили бронетранспортер (БТР). Военная машина, будет установлена в сквере Победы в память о воинах-интернационалистах. Об этом говорится на странице администрации Верещагинского округа в соцсети «ВКонтакте». «Друзья, делимся с вами замечательной новостью. В Верещагино доставили БТР. Установят его в обновленном сквере Победы!», — говорится в посте, опубликованном в соцсети. Городской сквер реконструируется к 80-летию в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». По данным местных властей, работы ведутся с три этапа. По планам, реконструкция общественного пространства должна завершиться до 1 сентября 2024 года, за девять месяцев до 80-летия Великой Победы. Здесь же появится памятник жертвам репрессий. Бронетранспортер будет установлен в сквере, реконструкция которого сейчас ведется Фото: администрация Верещагинского городского округа, «ВКонтакте», https://vk.com/ver_adm

В городе Веращигино Пермского края доставили бронетранспортер (БТР). Военная машина, будет установлена в сквере Победы в память о воинах-интернационалистах. Об этом говорится на странице администрации Верещагинского округа в соцсети «ВКонтакте». «Друзья, делимся с вами замечательной новостью. В Верещагино доставили БТР. Установят его в обновленном сквере Победы!», — говорится в посте, опубликованном в соцсети. Городской сквер реконструируется к 80-летию в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». По данным местных властей, работы ведутся с три этапа. По планам, реконструкция общественного пространства должна завершиться до 1 сентября 2024 года, за девять месяцев до 80-летия Великой Победы. Здесь же появится памятник жертвам репрессий.