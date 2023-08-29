29 августа 2023

Власти Верещагино сообщили об установке БТР в городском сквере. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, бтр, чвк, сво, армия россии
Бронетранспортер прибыл в Верещагино (архивное фото) Фото:

В городе Веращигино Пермского края доставили бронетранспортер (БТР). Военная машина, будет установлена в сквере Победы в память о воинах-интернационалистах. Об этом говорится на странице администрации Верещагинского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Друзья, делимся с вами замечательной новостью. В Верещагино доставили БТР. Установят его в обновленном сквере Победы!», — говорится в посте, опубликованном в соцсети. Городской сквер реконструируется к 80-летию в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». По данным местных властей, работы ведутся с три этапа.

По планам, реконструкция общественного пространства должна завершиться до 1 сентября 2024 года, за девять месяцев до 80-летия Великой Победы. Здесь же появится памятник жертвам репрессий.

Бронетранспортер будет установлен в сквере, реконструкция которого сейчас ведется
Бронетранспортер будет установлен в сквере, реконструкция которого сейчас ведется
Фото:

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В городе Веращигино Пермского края доставили бронетранспортер (БТР). Военная машина, будет установлена в сквере Победы в память о воинах-интернационалистах. Об этом говорится на странице администрации Верещагинского округа в соцсети «ВКонтакте». «Друзья, делимся с вами замечательной новостью. В Верещагино доставили БТР. Установят его в обновленном сквере Победы!», — говорится в посте, опубликованном в соцсети. Городской сквер реконструируется к 80-летию в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». По данным местных властей, работы ведутся с три этапа. По планам, реконструкция общественного пространства должна завершиться до 1 сентября 2024 года, за девять месяцев до 80-летия Великой Победы. Здесь же появится памятник жертвам репрессий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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