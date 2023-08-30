Челябинские семьи чаще других россиян нанимают репетиторов детям

«Авито Услуги»: челябинцы чаще остальных россиян пользуются услугами репетиторов
© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловская областная универсальная научная библиотека имени В. Г. Белинского. Екатеринбург, библиотека, занятие, учеба, студентка, учебники, подготовка к экзаменам, образование, уроки, подготовка к учебному году, изучение, дистанционное обучение, заочное обучение
Чаще всего челябинцы нанимают репетиторов для занятий по русскому языку и математике Фото:

Семьи Челябинска за услугами репетиторов для детей обращаются чаще других россиян. Как URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Услуги», 41% челябинцев готовы отдавать за допобучение до пяти тысяч рублей ежемесячно.

«По данным опроса, в Челябинске больше половины (52%) опрошенных семей с детьми пользуются услугами репетиторов. Это самый высокий показатель по России. При этом 41% челябинцев готовы платить репетиторам до 5 000 рублей в месяц», — рассказала URA.RU на «Авито Услугах».

Почти каждый пятый житель не прочь платить репетиторам до 20 000 рублей ежемесячно. Стандартная плата в Челябинске составляет 300 — 500 рублей в час. За последний год каждый десятый челябинский школьник занимался с двумя репетиторами. Но в основном, 42%, челябинцы нанимают своим детям по одному наставнику. Здесь тенденция такова: чем ученик старше, тем больше репетиторов с ним занимается.

В основном челябинцы обращаются к репетиторам по русскому языку (45% респондентов). Математиков приглашает на занятия треть опрошенных, примерно столько же нанимают учителей английского языка. Реже всего звонят биологам. Их в качестве репетиторов оплачивали только 2% горожан.

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Семьи Челябинска за услугами репетиторов для детей обращаются чаще других россиян. Как URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Услуги», 41% челябинцев готовы отдавать за допобучение до пяти тысяч рублей ежемесячно. «По данным опроса, в Челябинске больше половины (52%) опрошенных семей с детьми пользуются услугами репетиторов. Это самый высокий показатель по России. При этом 41% челябинцев готовы платить репетиторам до 5 000 рублей в месяц», — рассказала URA.RU на «Авито Услугах». Почти каждый пятый житель не прочь платить репетиторам до 20 000 рублей ежемесячно. Стандартная плата в Челябинске составляет 300 — 500 рублей в час. За последний год каждый десятый челябинский школьник занимался с двумя репетиторами. Но в основном, 42%, челябинцы нанимают своим детям по одному наставнику. Здесь тенденция такова: чем ученик старше, тем больше репетиторов с ним занимается. В основном челябинцы обращаются к репетиторам по русскому языку (45% респондентов). Математиков приглашает на занятия треть опрошенных, примерно столько же нанимают учителей английского языка. Реже всего звонят биологам. Их в качестве репетиторов оплачивали только 2% горожан.
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© Служба новостей «URA.RU»
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