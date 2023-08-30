В Пермском крае мужчина из-за ревности до смерти запинал сожительницу

Мужчину заключили под стражу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В городе Березники Пермского края мужчина до смерти запинал свою сожительницу из-за ревности. Он находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщается в пресс-службе Следственного комитета России по Пермскому краю.

«50-летний мужчина, будучи пьяным, во время ссоры, которая возникла на почве ревности, нанес множественные удары ногами по голове и телу своей 47-летней сожительнице. Женщина скончалась от полученных травм», — сообщается на сайте ведомства.

Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». На данный момент мужчина задержан и находится под стражей.