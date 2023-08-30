В Пермском крае мужчина из-за ревности до смерти запинал сожительницу

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Мужчину заключили под стражу Фото:

В городе Березники Пермского края мужчина до смерти запинал свою сожительницу из-за ревности. Он находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщается в пресс-службе Следственного комитета России по Пермскому краю.

«50-летний мужчина, будучи пьяным, во время ссоры, которая возникла на почве ревности, нанес множественные удары ногами по голове и телу своей 47-летней сожительнице. Женщина скончалась от полученных травм», — сообщается на сайте ведомства.

Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». На данный момент мужчина задержан и находится под стражей.

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В городе Березники Пермского края мужчина до смерти запинал свою сожительницу из-за ревности. Он находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщается в пресс-службе Следственного комитета России по Пермскому краю. «50-летний мужчина, будучи пьяным, во время ссоры, которая возникла на почве ревности, нанес множественные удары ногами по голове и телу своей 47-летней сожительнице. Женщина скончалась от полученных травм», — сообщается на сайте ведомства. Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». На данный момент мужчина задержан и находится под стражей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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