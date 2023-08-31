Врачи спасли челябинца, проглотившего живую пчелу

Из пищевода мужчины эндоскописты достали жало пчелы Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске врачи городской клинической больницы №6 спасли местного жителя, который во время пикника проглотил живую пчелу. Из его пищевода извлекли крупное жало, сообщили 31 августа URA.RU в пресс-службе медучреждения.

«В июле в ГКБ №6 обратился мужчина с болями в животе после пикника. Врачи заподозрили наличие инородного тела в организме и сделали гастроскопию. В верхней трети пищевода обнаружили крупное жало насекомого и извлекли его биопсийными щипцами. С пациентом все в порядке. Это уникальный случай в практике врачей эндоскопического отделения больницы», — пояснили в пресс-службе.

Мужчина отдыхал на пикнике, когда с очередным куском еды проглотил живую пчелу. После появления аллергической реакции и болей в животе он принял антигистаминный препарат. Он не понимал, что с ним происходит. Отек спал, но боль только усилилась. Только тогда мужчина обратился за медпомощью.

«Заведующий отделением Максим Зонов уверяет, что, если бы жало не извлекли, могло возникнуть выраженное локальное воспаление, травмирование слизистой. Помимо отека, жало стало бы причиной механического повреждения органа», — добавили в учреждении.