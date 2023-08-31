Пермские театры вмешались в скандал с «Золотой маской»

Главные театры Перми выступили против подчинения «Золотой маски» Минкультуры РФ

Новые правила обесценят «Золотую маску», уверены работники театров Фото: Московец Илья © URA.RU

Пермские Академический Театр-Театр и Театр оперы и балета обратились с открытым письмом к главе Союза театральных деятелей РФ Александру Калягину. Они просят его не вносить изменений в Положение главной театральной премии страны «Золотая маска». Реформа предполагает, что номинантов будут оценивать не только независимые эксперты, как сейчас, но и чиновники Минкультуры РФ. При этом чиновники смогут довлеть над мнением экспертов. По мнению авторов письма, это обесценит премию.

«Эти нововведения противоречат изначальному принципу формирования конкурсной афиши, фактически обесценивая главное и ключевое ее свойство: на протяжении 30 лет „Золотая маска“ оставалась единственной театральной премией в стране, присуждавшейся на основании независимой экспертной оценки членов экспертных советов и жюри. Предложенный проект „Положения“ делает механизм работы „Золотой маски“ непрозрачным, размывая основную ценность премии, которой всегда оставалось в первую очередь признание коллег-профессионалов», — говорится в письме.

Его авторы также обращают внимание на сокращение количества конкурсов и номинаций «Золотой маски». По их мнению, «новые „правила игры“ значительно снижают репрезентативность, престижность, актуальность „Золотой маски“, а значит уменьшают и интерес региональных театров участвовать в конкурсной программе».

Открытое письмо опубликовано на сайтах ТТ и Пермской оперы. Под ним подписались художественный руководитель Театра-Театра Борис Мильграм, гендиректор Оперного театра Анна Волк, председатель Пермского регионального отделения СТД РФ Анатолий Пичкалев и еще около 20 театральных деятелей, среди которых многие лауреаты «Золотой маски».