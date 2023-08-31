Полковник полиции, сменивший имя и фамилию, борется за место замначальника УМВД по ХМАО

01 сентября 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Место вакантно с марта 2023 года Фото: Сергей Русанов © URA.RU Полковник полиции Руслан Кондрашов, сменивший после работы на Ямале имя и фамилию, претендует на кресло заместителя начальника УМВД по ХМАО. Об этом URA.RU сообщил источник из окружных силовых структур. «С марта Кондрашов исполняет обязанности замглавы югорской полиции Дамира Сатретдинова, но хочет это делать на постоянной основе. Однако на вакантный пост рассматриваются еще главы УМВД Сургута и Нижневартовска — Александр Глущенко и Фанис Хаматов. Кондрашов в югорской полиции работает с 2019 года. Сначала являлся начальником УМВД Сургута, затем был переведен в окружной главк. Примечательно, что на предыдущем месте службы — на Ямале, он был известен как Нурлан Кабдрашов, но зачем-то изменил имя и фамилию», — сообщил собеседник. Также инсайдер добавил, что мотивы смены имени и фамилии все еще не ясны коллегам, и это может отразиться на выборе кандидата на должность заместителя начальника управления МВД по ХМАО. «Кто из трех займет место заместителя югорского генерала, пока сказать сложно. Все три претендента имеют большой опыт работы в полиции. В любом случае окончательное решение будет приниматься в центральном аппарате МВД», — добавил инсайдер. Для уточнения информации журналист агентства обратился в управление МВД по ХМАО и ЯНАО. В их адрес были направлены информационные запросы. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что место замначальника югорского УМВД стало вакантным с марта 2023 года. Занимавший эту должность Андрей Шабашов ушел на повышение и был назначен руководить полицией Хабаровского края. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Полковник полиции Руслан Кондрашов, сменивший после работы на Ямале имя и фамилию, претендует на кресло заместителя начальника УМВД по ХМАО. Об этом URA.RU сообщил источник из окружных силовых структур. «С марта Кондрашов исполняет обязанности замглавы югорской полиции Дамира Сатретдинова, но хочет это делать на постоянной основе. Однако на вакантный пост рассматриваются еще главы УМВД Сургута и Нижневартовска — Александр Глущенко и Фанис Хаматов. Кондрашов в югорской полиции работает с 2019 года. Сначала являлся начальником УМВД Сургута, затем был переведен в окружной главк. Примечательно, что на предыдущем месте службы — на Ямале, он был известен как Нурлан Кабдрашов, но зачем-то изменил имя и фамилию», — сообщил собеседник. Также инсайдер добавил, что мотивы смены имени и фамилии все еще не ясны коллегам, и это может отразиться на выборе кандидата на должность заместителя начальника управления МВД по ХМАО. «Кто из трех займет место заместителя югорского генерала, пока сказать сложно. Все три претендента имеют большой опыт работы в полиции. В любом случае окончательное решение будет приниматься в центральном аппарате МВД», — добавил инсайдер. Для уточнения информации журналист агентства обратился в управление МВД по ХМАО и ЯНАО. В их адрес были направлены информационные запросы. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что место замначальника югорского УМВД стало вакантным с марта 2023 года. Занимавший эту должность Андрей Шабашов ушел на повышение и был назначен руководить полицией Хабаровского края.