Минобороны отдаст мэрии Екатеринбурга 32-й военный городок

Земля 32-го военного городка в микрорайоне Вторчермет будет передана на баланс администрации Екатеринбурга. Об этом сообщил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. Сейчас земля находится в собственности Минобороны РФ.
«Переговорил с мэрией Екатеринбурга, уточнил все обстоятельства. Далее направил запрос в Минобороны с просьбой рассмотреть возможность в сжатые сроки передать городу землю 32-го военного городка. Ведомство подтвердило готовность безвозмездно передать землю в собственность городской администрации», — написал Иванов в telegram-канале. Он добавил, что Минобороны распорядилось начать кадастровые работы, по итогам которых можно запустить юридическую процедуру передачи земли.
Иванов пояснил, что мэрия Екатеринбурга, получив землю, сможет вкладывать средства в развитие территории. «Продолжу работу в команде с главой Екатеринбурга [Алексеем Орловым] и ведомством», — добавил депутат Госдумы.
Журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу Минобороны РФ. Ответ ожидается.
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