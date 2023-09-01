Минобороны отдаст мэрии Екатеринбурга 32-й военный городок

02 сентября 2023 в 10:50 Размер текста - 17 +

Земля пока что находится в собственности Минобороны РФ Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Земля 32-го военного городка в микрорайоне Вторчермет будет передана на баланс администрации Екатеринбурга. Об этом сообщил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. Сейчас земля находится в собственности Минобороны РФ. «Переговорил с мэрией Екатеринбурга, уточнил все обстоятельства. Далее направил запрос в Минобороны с просьбой рассмотреть возможность в сжатые сроки передать городу землю 32-го военного городка. Ведомство подтвердило готовность безвозмездно передать землю в собственность городской администрации», — написал Иванов в telegram-канале. Он добавил, что Минобороны распорядилось начать кадастровые работы, по итогам которых можно запустить юридическую процедуру передачи земли. Иванов пояснил, что мэрия Екатеринбурга, получив землю, сможет вкладывать средства в развитие территории. «Продолжу работу в команде с главой Екатеринбурга [Алексеем Орловым] и ведомством», — добавил депутат Госдумы. Журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу Минобороны РФ. Ответ ожидается. Ответ Иванову от Минобороны РФ Фото: telegram-канал Максима Иванова, https://t.me/maksim_ivanon

Земля 32-го военного городка в микрорайоне Вторчермет будет передана на баланс администрации Екатеринбурга. Об этом сообщил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. Сейчас земля находится в собственности Минобороны РФ. «Переговорил с мэрией Екатеринбурга, уточнил все обстоятельства. Далее направил запрос в Минобороны с просьбой рассмотреть возможность в сжатые сроки передать городу землю 32-го военного городка. Ведомство подтвердило готовность безвозмездно передать землю в собственность городской администрации», — написал Иванов в telegram-канале. Он добавил, что Минобороны распорядилось начать кадастровые работы, по итогам которых можно запустить юридическую процедуру передачи земли. Иванов пояснил, что мэрия Екатеринбурга, получив землю, сможет вкладывать средства в развитие территории. «Продолжу работу в команде с главой Екатеринбурга [Алексеем Орловым] и ведомством», — добавил депутат Госдумы. Журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу Минобороны РФ. Ответ ожидается.