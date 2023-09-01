01 сентября 2023

Минобороны отдаст мэрии Екатеринбурга 32-й военный городок

© Служба новостей «URA.RU»
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10 и 12 военные городки. Богандинка, военный городок, жилой дом
Земля пока что находится в собственности Минобороны РФ Фото:

Земля 32-го военного городка в микрорайоне Вторчермет будет передана на баланс администрации Екатеринбурга. Об этом сообщил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. Сейчас земля находится в собственности Минобороны РФ.

«Переговорил с мэрией Екатеринбурга, уточнил все обстоятельства. Далее направил запрос в Минобороны с просьбой рассмотреть возможность в сжатые сроки передать городу землю 32-го военного городка. Ведомство подтвердило готовность безвозмездно передать землю в собственность городской администрации», — написал Иванов в telegram-канале. Он добавил, что Минобороны распорядилось начать кадастровые работы, по итогам которых можно запустить юридическую процедуру передачи земли.

Иванов пояснил, что мэрия Екатеринбурга, получив землю, сможет вкладывать средства в развитие территории. «Продолжу работу в команде с главой Екатеринбурга [Алексеем Орловым] и ведомством», — добавил депутат Госдумы.

Журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу Минобороны РФ. Ответ ожидается.

Ответ Иванову от Минобороны РФ
Ответ Иванову от Минобороны РФ
Фото:

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Земля 32-го военного городка в микрорайоне Вторчермет будет передана на баланс администрации Екатеринбурга. Об этом сообщил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. Сейчас земля находится в собственности Минобороны РФ. «Переговорил с мэрией Екатеринбурга, уточнил все обстоятельства. Далее направил запрос в Минобороны с просьбой рассмотреть возможность в сжатые сроки передать городу землю 32-го военного городка. Ведомство подтвердило готовность безвозмездно передать землю в собственность городской администрации», — написал Иванов в telegram-канале. Он добавил, что Минобороны распорядилось начать кадастровые работы, по итогам которых можно запустить юридическую процедуру передачи земли. Иванов пояснил, что мэрия Екатеринбурга, получив землю, сможет вкладывать средства в развитие территории. «Продолжу работу в команде с главой Екатеринбурга [Алексеем Орловым] и ведомством», — добавил депутат Госдумы. Журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу Минобороны РФ. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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