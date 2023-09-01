01 сентября 2023

Пенсионерки устроили танцевальный флешмоб в Челябинске. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Экскурсия на самокатах для пенсионеров . Тюмень, танцы, пенсионеры
Для выступления была выбрана песня «Мне снова 18» в исполнении «Бурановских бабушек» (фото из архива) Фото:

Участницы проекта «Активное долголетие» устроили танцевальный флешмоб в Челябинске, где в субботу проходит общественно-политический вернисаж. Пенсионерки выступили на площадке в парке Гагарина, сообщили URA.RU в администрации Челябинска.

«Атмосферу праздника от самого входа в парк задают участницы муниципальной составляющей нацпроекта „Демография“ — проекта „Активное долголетие“», — рассказали URA.RU в мэрии. Пенсионерки танцевали под песню «Бурановских бабушек» «Мне снова 18».

Общественно-политический вернисаж проходит в Челябинске ежегодно. Это площадка для презентации деятельности организаций, для знакомства и обмена опытом. В 2023 году вернисаж посвящен 287-летию Челябинска.

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Участницы проекта «Активное долголетие» устроили танцевальный флешмоб в Челябинске, где в субботу проходит общественно-политический вернисаж. Пенсионерки выступили на площадке в парке Гагарина, сообщили URA.RU в администрации Челябинска. «Атмосферу праздника от самого входа в парк задают участницы муниципальной составляющей нацпроекта „Демография“ — проекта „Активное долголетие“», — рассказали URA.RU в мэрии. Пенсионерки танцевали под песню «Бурановских бабушек» «Мне снова 18». Общественно-политический вернисаж проходит в Челябинске ежегодно. Это площадка для презентации деятельности организаций, для знакомства и обмена опытом. В 2023 году вернисаж посвящен 287-летию Челябинска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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