Участницы проекта «Активное долголетие» устроили танцевальный флешмоб в Челябинске, где в субботу проходит общественно-политический вернисаж. Пенсионерки выступили на площадке в парке Гагарина, сообщили URA.RU в администрации Челябинска.
«Атмосферу праздника от самого входа в парк задают участницы муниципальной составляющей нацпроекта „Демография“ — проекта „Активное долголетие“», — рассказали URA.RU в мэрии. Пенсионерки танцевали под песню «Бурановских бабушек» «Мне снова 18».
Общественно-политический вернисаж проходит в Челябинске ежегодно. Это площадка для презентации деятельности организаций, для знакомства и обмена опытом. В 2023 году вернисаж посвящен 287-летию Челябинска.
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