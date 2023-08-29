Супруга губернатора Текслера пригласила челябинцев на вернисаж

Супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина, пригласила жителей и гостей города на 17-й общественно-политический вернисаж. Соответствующий пост она разместила на своих страницах в соцсетях.
«В субботу, 2 сентября, пройдет XVII общественно-политический вернисаж, посвященный 287-летию Челябинска. Мы вновь принимаем в нем участие и тщательно готовимся! Ждем вас в парке Гагарина в 13:00!», — сообщила супруга главы региона.
Общественно-политический вернисаж — это площадка для презентации деятельности организаций, для знакомства и обмена опытом, привлечения жителей города к своей деятельности. Всего на вернисаже будет представлено более 100 организаций, работающих с населением Челябинска.
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