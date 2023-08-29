29 августа 2023

Супруга губернатора Текслера пригласила челябинцев на вернисаж

© Служба новостей «URA.RU»
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Ирина Текслер. Челябинск, текслер ирина
Ирина Текслер ждет челябинцев на вернисаже в парке Гагарина Фото:

Супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина, пригласила жителей и гостей города на 17-й общественно-политический вернисаж. Соответствующий пост она разместила на своих страницах в соцсетях.

«В субботу, 2 сентября, пройдет XVII общественно-политический вернисаж, посвященный 287-летию Челябинска. Мы вновь принимаем в нем участие и тщательно готовимся! Ждем вас в парке Гагарина в 13:00!», — сообщила супруга главы региона.

Общественно-политический вернисаж — это площадка для презентации деятельности организаций, для знакомства и обмена опытом, привлечения жителей города к своей деятельности. Всего на вернисаже будет представлено более 100 организаций, работающих с населением Челябинска.

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Супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина, пригласила жителей и гостей города на 17-й общественно-политический вернисаж. Соответствующий пост она разместила на своих страницах в соцсетях. «В субботу, 2 сентября, пройдет XVII общественно-политический вернисаж, посвященный 287-летию Челябинска. Мы вновь принимаем в нем участие и тщательно готовимся! Ждем вас в парке Гагарина в 13:00!», — сообщила супруга главы региона. Общественно-политический вернисаж — это площадка для презентации деятельности организаций, для знакомства и обмена опытом, привлечения жителей города к своей деятельности. Всего на вернисаже будет представлено более 100 организаций, работающих с населением Челябинска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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