Пермский губернатор Махонин вошел в состав оргкомитета спортивного форума

Дмитрий Махонин вошел в состав оргкомитета форума «Россия — спортивная держава»
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вошел в состав организационного комитета по подготовке и проведению международного спортивного форума «Россия — спортивная держава». Информация об этом содержится в распоряжении правительства РФ.
«Состав организационного комитета по подготовке и проведению международного спортивного форума. Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края», — указано в документе, опубликованном на портале правовой информации.
Ранее президент РФ Владимир Путин наградил Махонина орденом Дружбы. Губернатор получил госнаграду за вклад в восстановление Северодонецка в ЛНР.
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