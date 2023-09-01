01 сентября 2023

Пермский губернатор Махонин вошел в состав оргкомитета спортивного форума

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Выставка Агротехнологии. Пермь, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин вошел в состав оргкомитета форума «Россия — спортивная держава» Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вошел в состав организационного комитета по подготовке и проведению международного спортивного форума «Россия — спортивная держава». Информация об этом содержится в распоряжении правительства РФ.

«Состав организационного комитета по подготовке и проведению международного спортивного форума. Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края», — указано в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Ранее президент РФ Владимир Путин наградил Махонина орденом Дружбы. Губернатор получил госнаграду за вклад в восстановление Северодонецка в ЛНР.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вошел в состав организационного комитета по подготовке и проведению международного спортивного форума «Россия — спортивная держава». Информация об этом содержится в распоряжении правительства РФ. «Состав организационного комитета по подготовке и проведению международного спортивного форума. Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края», — указано в документе, опубликованном на портале правовой информации. Ранее президент РФ Владимир Путин наградил Махонина орденом Дружбы. Губернатор получил госнаграду за вклад в восстановление Северодонецка в ЛНР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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