Пермский губернатор Махонин вошел в состав оргкомитета спортивного форума

02 сентября 2023 в 19:42 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин вошел в состав оргкомитета форума «Россия — спортивная держава» Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вошел в состав организационного комитета по подготовке и проведению международного спортивного форума «Россия — спортивная держава». Информация об этом содержится в распоряжении правительства РФ. «Состав организационного комитета по подготовке и проведению международного спортивного форума. Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края», — указано в документе, опубликованном на портале правовой информации. Ранее президент РФ Владимир Путин наградил Махонина орденом Дружбы. Губернатор получил госнаграду за вклад в восстановление Северодонецка в ЛНР.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вошел в состав организационного комитета по подготовке и проведению международного спортивного форума «Россия — спортивная держава». Информация об этом содержится в распоряжении правительства РФ. «Состав организационного комитета по подготовке и проведению международного спортивного форума. Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края», — указано в документе, опубликованном на портале правовой информации. Ранее президент РФ Владимир Путин наградил Махонина орденом Дружбы. Губернатор получил госнаграду за вклад в восстановление Северодонецка в ЛНР.