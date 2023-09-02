02 сентября 2023
01 сентября 2023

Антрополог Дробышевский раскроет тайны древнего огня на лекции в Ханты-Мансийске

© Служба новостей «URA.RU»
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Лекции Дробышевского пройдут в Музее Природы и Человека 16 и 17 сентября Фото:

Антрополог и научный популяризатор Станислав Дробышевский поведает жителям Ханты-Мансийска о тайнах древнего огня. Цикл авторских лекций пройдет в Музее Природы и Человека. Информация об этом размещена на сайте Музея.

«16 и 17 сентября в Музее Природы и Человека состоятся премьеры авторских лекций Станислава Дробышевского. Это уникальная возможность провести выходные в диалоге с одним из лидеров российской антропологии», — сказано в афише.

Лекция о происхождении первобытного огня пройдет 16 сентября в пещере Музея на площадке выставки, посвященной каменной живописи. Антрополог также расскажет об эволюции звука 17 сентября. Стоимость единого билета на обе встречи составляет 1 800 рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО приедет звезда мировой оперы Любовь Казарновская. Певица посетит творческую встречу с жителями Ханты-Мансийска 1 сентября.

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Антрополог и научный популяризатор Станислав Дробышевский поведает жителям Ханты-Мансийска о тайнах древнего огня. Цикл авторских лекций пройдет в Музее Природы и Человека. Информация об этом размещена на сайте Музея. «16 и 17 сентября в Музее Природы и Человека состоятся премьеры авторских лекций Станислава Дробышевского. Это уникальная возможность провести выходные в диалоге с одним из лидеров российской антропологии», — сказано в афише. Лекция о происхождении первобытного огня пройдет 16 сентября в пещере Музея на площадке выставки, посвященной каменной живописи. Антрополог также расскажет об эволюции звука 17 сентября. Стоимость единого билета на обе встречи составляет 1 800 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО приедет звезда мировой оперы Любовь Казарновская. Певица посетит творческую встречу с жителями Ханты-Мансийска 1 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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