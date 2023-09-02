Антрополог Дробышевский раскроет тайны древнего огня на лекции в Ханты-Мансийске

Антрополог и научный популяризатор Станислав Дробышевский поведает жителям Ханты-Мансийска о тайнах древнего огня. Цикл авторских лекций пройдет в Музее Природы и Человека. Информация об этом размещена на сайте Музея.
«16 и 17 сентября в Музее Природы и Человека состоятся премьеры авторских лекций Станислава Дробышевского. Это уникальная возможность провести выходные в диалоге с одним из лидеров российской антропологии», — сказано в афише.
Лекция о происхождении первобытного огня пройдет 16 сентября в пещере Музея на площадке выставки, посвященной каменной живописи. Антрополог также расскажет об эволюции звука 17 сентября. Стоимость единого билета на обе встречи составляет 1 800 рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО приедет звезда мировой оперы Любовь Казарновская. Певица посетит творческую встречу с жителями Ханты-Мансийска 1 сентября.
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