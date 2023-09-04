Главе ОМВД из ХМАО прочат увольнение по статье из-за коррупционного скандала

05 сентября 2023 в 16:53 Размер текста - 17 +

На время следствия начальника ОМВД отстранят от службы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Начальнику отдела МВД Нефтеюганского района Алексею Пиркову прочат увольнение по статье из-за коррупционного скандала. Об этом URA.RU сообщил источник из окружных силовых структур. «Пиркову не дадут уволиться по собственному желанию. Со службы он уйдет по отрицательным мотивам. Все руководители полиции знают, что при покупке дорогой вещи или при поездке в отпуск служба безопасности начинает проверку. И Пирков знал об этом, но, несмотря на это, дал подчиненным явно незаконное поручение — зарегистрировать купленный автомобиль без его присутствия и самой машины», — сообщил источник. За разъяснениями журналист агентства обратился в управление МВД по ХМАО. Там сообщили, что руководитель ОМВД по Нефтеюганскому району находится в отпуске. О его дальнейшей службе в полиции пока ничего не известно. Ранее URA.RU сообщало, что СКР проверяет начальника полиции из ХМАО из-за коррупционного скандала с покупкой джипа Toyota Land Cruiser, на котором он отправился в отпуск, а машину попросил коллег заочно поставить на учет в ГАИ своих подчиненных. Это нарушение было выявлено службой собственной безопасности.

Начальнику отдела МВД Нефтеюганского района Алексею Пиркову прочат увольнение по статье из-за коррупционного скандала. Об этом URA.RU сообщил источник из окружных силовых структур. «Пиркову не дадут уволиться по собственному желанию. Со службы он уйдет по отрицательным мотивам. Все руководители полиции знают, что при покупке дорогой вещи или при поездке в отпуск служба безопасности начинает проверку. И Пирков знал об этом, но, несмотря на это, дал подчиненным явно незаконное поручение — зарегистрировать купленный автомобиль без его присутствия и самой машины», — сообщил источник. За разъяснениями журналист агентства обратился в управление МВД по ХМАО. Там сообщили, что руководитель ОМВД по Нефтеюганскому району находится в отпуске. О его дальнейшей службе в полиции пока ничего не известно. Ранее URA.RU сообщало, что СКР проверяет начальника полиции из ХМАО из-за коррупционного скандала с покупкой джипа Toyota Land Cruiser, на котором он отправился в отпуск, а машину попросил коллег заочно поставить на учет в ГАИ своих подчиненных. Это нарушение было выявлено службой собственной безопасности.