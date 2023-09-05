В Ельцин Центре соберутся друзья и коллеги поэта Бориса Рыжего

В Ельцин Центре пройдет вечер памяти поэта Бориса Рыжего
© Служба новостей «URA.RU»
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Памятная табличка Борису Рыжему. Екатеринбург, памятная табличка борису рыжему
Борис Рыжий считается одним из самых ярких уральских поэтов 1990-х Фото:

В Ельцин Центре 8 сентября — в день рождения уральского поэта Бориса Рыжего, пройдет вечер памяти литератора. На встрече покажут отрывки из документальных фильмов, а также близкие и друзья расскажут о том, каким был поэт. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ЕЦ.

«Ельцин Центр и журнал „Урал“ проводят вечер памяти Бориса Рыжего, открывая юбилейный год поэта. Будут показаны отрывки из документальных фильмов, прозвучат стихи Рыжего в исполнении екатеринбургских актеров Ростислава Ганеева, Евгении Бурмаки, Владислава Пивнева», — сообщили в пресс-службе. Кроме этого, на встрече будут близкие люди, друзья, современники и литераторы Бориса Рыжего — это Алексей Кузин, Олег Дозморов, Наталья Смирнова, Юрий Казарин, Никита Быстров, Константин Богомолов и другие.

Мероприятие пройдет 8 сентября в 19:00 в кино-конферец-зале. Попасть на вечер памяти можно бесплатно, но необходима предварительная регистрация.

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В Ельцин Центре 8 сентября — в день рождения уральского поэта Бориса Рыжего, пройдет вечер памяти литератора. На встрече покажут отрывки из документальных фильмов, а также близкие и друзья расскажут о том, каким был поэт. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ЕЦ. «Ельцин Центр и журнал „Урал“ проводят вечер памяти Бориса Рыжего, открывая юбилейный год поэта. Будут показаны отрывки из документальных фильмов, прозвучат стихи Рыжего в исполнении екатеринбургских актеров Ростислава Ганеева, Евгении Бурмаки, Владислава Пивнева», — сообщили в пресс-службе. Кроме этого, на встрече будут близкие люди, друзья, современники и литераторы Бориса Рыжего — это Алексей Кузин, Олег Дозморов, Наталья Смирнова, Юрий Казарин, Никита Быстров, Константин Богомолов и другие. Мероприятие пройдет 8 сентября в 19:00 в кино-конферец-зале. Попасть на вечер памяти можно бесплатно, но необходима предварительная регистрация.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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