В Ельцин Центре соберутся друзья и коллеги поэта Бориса Рыжего

В Ельцин Центре пройдет вечер памяти поэта Бориса Рыжего

05 сентября 2023 в 20:49 Размер текста - 17 +

Борис Рыжий считается одним из самых ярких уральских поэтов 1990-х Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Ельцин Центре 8 сентября — в день рождения уральского поэта Бориса Рыжего, пройдет вечер памяти литератора. На встрече покажут отрывки из документальных фильмов, а также близкие и друзья расскажут о том, каким был поэт. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ЕЦ. «Ельцин Центр и журнал „Урал“ проводят вечер памяти Бориса Рыжего, открывая юбилейный год поэта. Будут показаны отрывки из документальных фильмов, прозвучат стихи Рыжего в исполнении екатеринбургских актеров Ростислава Ганеева, Евгении Бурмаки, Владислава Пивнева», — сообщили в пресс-службе. Кроме этого, на встрече будут близкие люди, друзья, современники и литераторы Бориса Рыжего — это Алексей Кузин, Олег Дозморов, Наталья Смирнова, Юрий Казарин, Никита Быстров, Константин Богомолов и другие. Мероприятие пройдет 8 сентября в 19:00 в кино-конферец-зале. Попасть на вечер памяти можно бесплатно, но необходима предварительная регистрация .

В Ельцин Центре 8 сентября — в день рождения уральского поэта Бориса Рыжего, пройдет вечер памяти литератора. На встрече покажут отрывки из документальных фильмов, а также близкие и друзья расскажут о том, каким был поэт. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ЕЦ. «Ельцин Центр и журнал „Урал“ проводят вечер памяти Бориса Рыжего, открывая юбилейный год поэта. Будут показаны отрывки из документальных фильмов, прозвучат стихи Рыжего в исполнении екатеринбургских актеров Ростислава Ганеева, Евгении Бурмаки, Владислава Пивнева», — сообщили в пресс-службе. Кроме этого, на встрече будут близкие люди, друзья, современники и литераторы Бориса Рыжего — это Алексей Кузин, Олег Дозморов, Наталья Смирнова, Юрий Казарин, Никита Быстров, Константин Богомолов и другие. Мероприятие пройдет 8 сентября в 19:00 в кино-конферец-зале. Попасть на вечер памяти можно бесплатно, но необходима предварительная регистрация.